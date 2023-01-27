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160 несанкционированных свалок устранил «Рифей» в прошлом году

27 января 2023, 08:45
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
На севере Свердловской области в прошлом году обнаружили и устранили 160 несанкционированных свалок. Объем вывезенного мусора составил примерно 60 грузовых газелей.

Средний объем одной несанкционированной свалки в прошлом году составил около четырех кубометров, что сопоставимо с объемом отходов, ежедневно вывозимых с контейнерной площадки в черте города. Добиться решения проблемы, по мнению специалистов, помогает строительство новых контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.

Хочется подчеркнуть, что в минувшем году к вопросу очистки земель от свалок активно подключились руководители всех муниципалитетов севера Свердловской области. Обозначенные цифры — это итог нашей общей работы в 2022 году, — заявил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Регоператор напомнил, что сообщить о несанкционированной свалке жители могут по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

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#Ульяна Савина#Экология#Мусор#Рифей#Вывоз мусора#Свалки#Новости УрФО
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