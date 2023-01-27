160 несанкционированных свалок устранил «Рифей» в прошлом году

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Средний объем одной несанкционированной свалки в прошлом году составил около четырех кубометров, что сопоставимо с объемом отходов, ежедневно вывозимых с контейнерной площадки в черте города. Добиться решения проблемы, по мнению специалистов, помогает строительство новых контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.
Хочется подчеркнуть, что в минувшем году к вопросу очистки земель от свалок активно подключились руководители всех муниципалитетов севера Свердловской области. Обозначенные цифры — это итог нашей общей работы в 2022 году, — заявил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Регоператор напомнил, что сообщить о несанкционированной свалке жители могут по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.