160 несанкционированных свалок устранил «Рифей» в прошлом году

Средний объем одной несанкционированной свалки в прошлом году составил около четырех кубометров, что сопоставимо с объемом отходов, ежедневно вывозимых с контейнерной площадки в черте города. Добиться решения проблемы, по мнению специалистов, помогает строительство новых контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.