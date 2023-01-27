67-летний мужчина пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Из ориентировки следует, что рост пенсионера составляет 1 м 60 см. У него обычные формы тела, белые волосы, голубые глаза. Близкие пропавшего жителя Екатеринбурга вспомнили, что в день исчезновения на Тукмачеве могли быть надеты синяя куртка темного оттенка со световозвращающими деталями, темно-коричневые ботинки, черные болоневые штаны и такой же расцветки шапка-ушанка.
Мужчина, со слов волонтеров-поисковиков «Лиза Алерт», может находиться в разных районах Екатеринбурга. Добровольцы просят жителей областной столицы связаться с ними по номерам 8-800-700-54-52 или 112 в случае, если те обнаружат пожилого человека.
Ранее в свердловской столице пропала 83-летняя женщина с палками для скандинавской ходьбы. У пенсионерки такого же цвета волосы, идентичное телосложение. Женщина не выходит на связь с близкими с 23 января.