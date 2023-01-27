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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

67-летний мужчина пропал в Екатеринбурге

27 января 2023, 07:03
Фото: 1MI
Тукмачев Рафаэль Миннихакович, 67-летний житель Екатеринбурга, исчез 20 января 2023 года. С этого дня его местоположение неизвестно. Поисками пропавшего занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Из ориентировки следует, что рост пенсионера составляет 1 м 60 см. У него обычные формы тела, белые волосы, голубые глаза. Близкие пропавшего жителя Екатеринбурга вспомнили, что в день исчезновения на Тукмачеве могли быть надеты синяя куртка темного оттенка со световозвращающими деталями, темно-коричневые ботинки, черные болоневые штаны и такой же расцветки шапка-ушанка.

Мужчина, со слов волонтеров-поисковиков «Лиза Алерт», может находиться в разных районах Екатеринбурга. Добровольцы просят жителей областной столицы связаться с ними по номерам 8-800-700-54-52 или 112 в случае, если те обнаружат пожилого человека.

Фото: Лиза Алерт "ВКонтакте"
83-летняя пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы пропала в Екатеринбурге
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Ранее в свердловской столице пропала 83-летняя женщина с палками для скандинавской ходьбы. У пенсионерки такого же цвета волосы, идентичное телосложение. Женщина не выходит на связь с близкими с 23 января.

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