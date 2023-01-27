67-летний мужчина пропал в Екатеринбурге

Из ориентировки следует, что рост пенсионера составляет 1 м 60 см. У него обычные формы тела, белые волосы, голубые глаза. Близкие пропавшего жителя Екатеринбурга вспомнили, что в день исчезновения на Тукмачеве могли быть надеты синяя куртка темного оттенка со световозвращающими деталями, темно-коричневые ботинки, черные болоневые штаны и такой же расцветки шапка-ушанка.