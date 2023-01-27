В воскресенье, 29 января, среднесуточная температура воздуха опустится с -7 до -9 градусов Цельсия. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Осадков все еще не ожидается, сообщают синоптики сайта Гисметео. Давление, влажность и высота снежного покрова в выходные останутся приблизительно на одном уровне.