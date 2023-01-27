Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В субботу, 28 января, в Нижнем Тагиле установится бесснежная, но ветреная погода. Синоптики прогнозируют от -9 до -5 градусов атмосферного воздуха. Максимальная скорость ветра составит 10 метров в секунду, направление западное. Высота снежного покрова установится на уровне 19,7 сантиметра.
В воскресенье, 29 января, среднесуточная температура воздуха опустится с -7 до -9 градусов Цельсия. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Осадков все еще не ожидается, сообщают синоптики сайта Гисметео. Давление, влажность и высота снежного покрова в выходные останутся приблизительно на одном уровне.
Напомним, что в Свердловской области прогнозируют обильные осадки. Больше всего снега выпадет в Шалинском ГО, Нижних Сергах и Алапаевске.