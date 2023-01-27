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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Бесснежная и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

27 января 2023, 10:09
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют сильный ветер и отсутствие снега в выходные дни в Нижнем Тагиле.

В субботу, 28 января, в Нижнем Тагиле установится бесснежная, но ветреная погода. Синоптики прогнозируют от -9 до -5 градусов атмосферного воздуха. Максимальная скорость ветра составит 10 метров в секунду, направление западное. Высота снежного покрова установится на уровне 19,7 сантиметра.

В воскресенье, 29 января, среднесуточная температура воздуха опустится с -7 до -9 градусов Цельсия. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Осадков все еще не ожидается, сообщают синоптики сайта Гисметео. Давление, влажность и высота снежного покрова в выходные останутся приблизительно на одном уровне.

Напомним, что в Свердловской области прогнозируют обильные осадки. Больше всего снега выпадет в Шалинском ГО, Нижних Сергах и Алапаевске.

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#Анна Варнакина#Погода#Теплая погода#Прогноз погоды#Сильный ветер#Эксклюзив#Нижний Тагил
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