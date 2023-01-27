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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Больницу в Екатеринбурге проверят после попадания катетера в сердце младенца

27 января 2023, 14:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге медиков проверят после происшествия с попаданием в сердце младенца отломившегося куска катетера.

ЧП случилось в одной из больниц Екатеринбурга. Там недавно родившейся девочке провели манипуляцию из-за недобора веса с использованием катетера. В результате его фрагмент остался в организме ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе, проверяется версия о том, что при манипуляции использовался некачественный катетер. По окончании проверки следователи вынесут решение.

Напомним, что родители грудничка после произошедшего были вынуждены отвозить ее в другое медучреждение, чтобы извлекать катетер.

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#Елена Озерова#Дети#Младенец#Больница#Проверка#Катетер#Происшествия#Новости УрФО
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