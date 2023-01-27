Больницу в Екатеринбурге проверят после попадания катетера в сердце младенца

ЧП случилось в одной из больниц Екатеринбурга. Там недавно родившейся девочке провели манипуляцию из-за недобора веса с использованием катетера. В результате его фрагмент остался в организме ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.