Больницу в Екатеринбурге проверят после попадания катетера в сердце младенца

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
ЧП случилось в одной из больниц Екатеринбурга. Там недавно родившейся девочке провели манипуляцию из-за недобора веса с использованием катетера. В результате его фрагмент остался в организме ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе, проверяется версия о том, что при манипуляции использовался некачественный катетер. По окончании проверки следователи вынесут решение.
Напомним, что родители грудничка после произошедшего были вынуждены отвозить ее в другое медучреждение, чтобы извлекать катетер.