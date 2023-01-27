Буцаев: На бирже РЭО можно купить золошлак для производства цемента и бетона

Золошлаковые отходы образуются во время сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и котельных. При сухом золоудалении образуется зола-уноса. В циклонах и электрофильтрах идет осаждение частиц золы. Накапливается эта зола в силосах. Золошлаковая смесь образуется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков. Они скапливаются в котле. После смесь уходит в золоотвал в виде пульпы.