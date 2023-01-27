Буцаев: На бирже РЭО можно купить золошлак для производства цемента и бетона

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Биржа действует на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП). Ранее она была представлена Российским экологическим оператором. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, лоты на площадке выставляет организация в сфере энергетики — ПАО «Интер РАО». Несомненно, эти отходы будут интересны заводам, специализирующимся на производстве цемента и бетона из золошлаков.
Эксперт рассказал о той серьезной работе, которая проводится по линии вовлечения отходов в создание стройматериалов и в прокладку дорог. Чтобы эффективно реализовывать федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», специалисты разработали сразу четыре отраслевые программы по применению вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.
Глава РЭО уверен, что к началу следующего десятилетия объемы использования вторсырья в строительстве достигнут 40%, в сельском хозяйстве — 50%, в промышленности — 34%.
Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов заверил, что энергетическая компания представит такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. Для золошлаковых отходов данная номенклатура является типовой. Другие поставщики/покупатели ее тоже смогут использовать.
Золошлаковые отходы образуются во время сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и котельных. При сухом золоудалении образуется зола-уноса. В циклонах и электрофильтрах идет осаждение частиц золы. Накапливается эта зола в силосах. Золошлаковая смесь образуется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков. Они скапливаются в котле. После смесь уходит в золоотвал в виде пульпы.
Золошлаковые отходы очень востребованы в дорожном строительстве при создании покрытия, укрепленных оснований, дорожных одежд и в строительстве насыпей. Помимо этого, золошлаковые отходы используют в процессе укрепления грунтов. В асфальто- и цементобетонах золошлаки становятся заполнителем и минеральным порошком. Они нужны при возведении гидротехнических насыпных сооружений.
В РФ существует программа использования вторичного сырья при прокладке дорог. Она создана в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».