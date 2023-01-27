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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

До 35 рублей снизится стоимость проезда на электричках в пределах Екатеринбурга

27 января 2023, 13:03
Фото: 1MI
Единый тариф в 35 рублей начнет действовать для пассажиров электричек в пределах административных границ Екатеринбурга. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На сегодняшний день пригородные поезда в пределах столицы Урала ездят на расстояние до 35 километров, действуют четыре тарифные зоны. За одну поездку пассажирам приходится платить от 35 до 91 рубля. 

Для увеличения пассажиропотока теперь будет действовать цена для первой тарифной зоны. Воспользоваться новой стоимостью проезда можно будет через несколько недель, после того, как будут проведены организационные моменты.

По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Он отметил, что субсидировать нововведение будет областной бюджет. Для этого нужно будет дополнительно выделить 26,8 миллиона рублей. Порядок предоставления субсидий железнодорожникам уже утвержден правительством региона.

В департаменте информационной политики региона отметили, что новая цена на проезд в электричках позволит приблизить создание Екатеринбургского центрального железнодорожного пассажирского кольца. Проект «наземного метро» между городами-спутниками Екатеринбурга поддержали Евгений Куйвашев и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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