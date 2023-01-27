Фильмы о Гарри Поттере перестанут показывать в онлайн-кинотеатрах России

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Также исчезнут «Фантастические твари», сообщает пресс-служба Amediateka. Дело в том, что срок лицензии на их показ истекает 31 января.
Ранее работники студии Warner Bros осенью отправили письмо в «Национальную Медиа Группу», в котором запретили российским телекомпаниям показывать их фильмы. Запрет коснулся таких телеканалов, как СТС, «Рен-ТВ», «Пятый канал» и «Домашний».
В октябре глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко рассказал, что за прошлый год в стране закрылись 43 кинотеатра, еще 103 приостановили работу.