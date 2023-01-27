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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Фильмы о Гарри Поттере перестанут показывать в онлайн-кинотеатрах России

27 января 2023, 10:38
Фото: 1MI
С 1 февраля в онлайн-кинотеатрах России нельзя будет увидеть фильмы про Гарри Поттера.

Также исчезнут «Фантастические твари», сообщает пресс-служба Amediateka. Дело в том, что срок лицензии на их показ истекает 31 января.

Ранее работники студии Warner Bros осенью отправили письмо в «Национальную Медиа Группу», в котором запретили российским телекомпаниям показывать их фильмы. Запрет коснулся таких телеканалов, как СТС, «Рен-ТВ», «Пятый канал» и «Домашний».

В октябре глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко рассказал, что за прошлый год в стране закрылись 43 кинотеатра, еще 103 приостановили работу.

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#Елена Озерова#Кино#Фильмы#Гарри Поттер#Новости УрФО#Свободное время
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