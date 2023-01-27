Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Ранее данный форум назывался Interplastica. Эксперты отмечают, что смена имени отражает приоритеты химпрома. Ключевые цели мероприятия при этом не изменились – это обмен опытом и поиск партнёров для совместных проектов. Однако теперь акцент делается на внутрироссийской кооперации, пишут newizv.ru.
Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов напомнил, что его предприятие производит более 150 видов товаров, востребованных в различных отраслях – от кабельного производства, до автопрома. Однако есть позиции по малотоннажной химии, которые на 70 - 100% зависят от импорта. И после событий 2022 года стало понятно, что это прямая угроза промышленной безопасности Российской Федерации.
Отечественный химпром постепенно адаптируется к новым условиям, причем преимущества сейчас у тех компаний, которые, как БСК, десятилетиями вкладывались в новые разработки и инвестировали в науку.
«В химической отрасли долгий инвестиционный цикл – от начала проектирования до выхода на окупаемость нового продукта проходит лет десять, две пятилетки. Так что современную задачу химической отрасли я бы обозначил лозунгом «две пятилетки за три года», – заявил Давыдов.
Руководитель БСК уверен, что импортозамещение в малотоннажной химии – вполне решаемая задача. В 60-х годах прошлого века в СССР удалось построить и открыть более 400 химических предприятий, несмотря на послевоенные трудности. Сейчас эти заводы обеспечивают потребности России в крупнотоннажной химии.
Аналогичным образом можно создать собственное малотоннажное химическое производство. Для этого нужны современные технологии и производственные линии, чтобы отходы одного производства использовать как сырье для других, таким образом можно получать 10–15 типов товаров.
Эдуард Давыдов подчеркнул, что те, с кем он общался на форуме Ruplastica, имели конструктивный настрой, который можно выразить фразой “Выстоим и победим”.
Напомним, специалисты Башкирской содовой компании обеспечивают выпуск кальцинированной и каустической соды, ПВХ, бикарбоната натрия, кальция хлористого, кабельных пластикатов, белых саж, соляной кислоты и других видов продукции. Помимо этого, предприятие производит разные виды ПВХ и пластикатов, использующихся в кабельной, строительной отраслях, производстве автомобилей и не только.