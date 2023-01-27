Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов напомнил, что его предприятие производит более 150 видов товаров, востребованных в различных отраслях – от кабельного производства, до автопрома. Однако есть позиции по малотоннажной химии, которые на 70 - 100% зависят от импорта. И после событий 2022 года стало понятно, что это прямая угроза промышленной безопасности Российской Федерации.