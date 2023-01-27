TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Грузчик в Екатеринбурге ограбил и избил флориста бутылкой от шампанского

27 января 2023, 12:38
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который жестоко избил 42-летнюю женщину. Его обвинили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества).

Отмечается, что даже опытные полицейские были удивлены жестокостью действий злоумышленника, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшая чудом выжила, а после нападения и ограбления ей потребовалась операция. Следователям удалось выйти на след нападавшего при помощи результатов генетической экспертизы.

ЧП произошло 27 марта в Железнодорожном районе на улице Одинарка. Женщина-флорист вечером возвращалась с работы и решила накормить собак. Внезапно к ней подошел мужчина в черной маске и стал бить ее по голове бутылкой от шампанского.

После этого он выхватил сумку и убежал. В ней оказалось чуть более трех тысяч рублей и ключи от квартиры. Пострадавшую с переломом свода и основания черепа отвезли в больницу, где ей срочно провели операцию. В полицию обратился ее муж.

В результате следователи вышли на след 25-летнего грузчика. Ему назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Житель Екатеринбурга с ножом напал на сотрудника «Красное&Белое»
Узнать подробнее
Читайте также:
Верблюд напал на сторожа в ОмскеНапавшему на офис МФО в Нижнем Тагиле под видом женщины назначено наказание
#Елена Озерова#Екатеринбург#Избиение#Кража#Сумка#Деньги#Флорист#Приговор#Криминал#Новости УрФО#Нападение
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
Сегодня, 11:15
Тагильчан предупредили о мошенниках с электросчетчиками
Вчера, 10:41
Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
Сегодня, 04:53
«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство
Сегодня, 06:09
Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потере личности в отношениях с абьюзерами
Вчера, 11:14
«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:42