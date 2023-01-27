Грузчик в Екатеринбурге ограбил и избил флориста бутылкой от шампанского

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Отмечается, что даже опытные полицейские были удивлены жестокостью действий злоумышленника, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадавшая чудом выжила, а после нападения и ограбления ей потребовалась операция. Следователям удалось выйти на след нападавшего при помощи результатов генетической экспертизы.
ЧП произошло 27 марта в Железнодорожном районе на улице Одинарка. Женщина-флорист вечером возвращалась с работы и решила накормить собак. Внезапно к ней подошел мужчина в черной маске и стал бить ее по голове бутылкой от шампанского.
После этого он выхватил сумку и убежал. В ней оказалось чуть более трех тысяч рублей и ключи от квартиры. Пострадавшую с переломом свода и основания черепа отвезли в больницу, где ей срочно провели операцию. В полицию обратился ее муж.
В результате следователи вышли на след 25-летнего грузчика. Ему назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.