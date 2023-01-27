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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Международный женский день обернулся убийством в Нижнем Тагиле

27 января 2023, 08:28
Фото: 1MI
Празднование Международного женского дня в Нижнем Тагиле завершилось трагедией: мужчина приревновал подругу и убил своего гостя. Инцидент произошел 10 марта 2022 года в доме на улице Газетной.

Мужчина вместе с сожительницей два дня подряд распивал спиртное в честь праздника, который отмечается во всем мире 8 марта. Позже к паре присоединился гость. Возникла потасовка, в результате которой 58-летний подсудимый до смерти избил товарища. Сыщики выяснили, что инцидент случился из-за ревности. Старший помощник руководителя свердловского следкома Александр Шульга сообщил, что скончавшийся на месте получил закрытую черепно-мозговую травму.

Фото: СУ СКР Свердловской области

Медики скорой помощи, которые приехали на вызов женщины, не смогли помочь пострадавшему — только констатировать смерть. За гибель человека из-за тяжкого вреда здоровью, наступившего по неосторожности, житель Нижнего Тагила получил 8 лет заключения в тюрьме строгого режима. Начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что случившаяся ситуация — пример того, что любое событие может быть испорчено «обильными алкогольными возлияниями».

Пьяный житель Нижнего Тагила собирался убить брата сожительницы осколком бутылки
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#Анна Варнакина#Криминал#Убийство#8 марта#Алкоголь#Алкогольное опьянение#Нижний Тагил#Александр Шульга#Валерий Горелых
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