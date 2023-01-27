Международный женский день обернулся убийством в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Мужчина вместе с сожительницей два дня подряд распивал спиртное в честь праздника, который отмечается во всем мире 8 марта. Позже к паре присоединился гость. Возникла потасовка, в результате которой 58-летний подсудимый до смерти избил товарища. Сыщики выяснили, что инцидент случился из-за ревности. Старший помощник руководителя свердловского следкома Александр Шульга сообщил, что скончавшийся на месте получил закрытую черепно-мозговую травму.
Медики скорой помощи, которые приехали на вызов женщины, не смогли помочь пострадавшему — только констатировать смерть. За гибель человека из-за тяжкого вреда здоровью, наступившего по неосторожности, житель Нижнего Тагила получил 8 лет заключения в тюрьме строгого режима. Начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что случившаяся ситуация — пример того, что любое событие может быть испорчено «обильными алкогольными возлияниями».