Международный женский день обернулся убийством в Нижнем Тагиле

Мужчина вместе с сожительницей два дня подряд распивал спиртное в честь праздника, который отмечается во всем мире 8 марта. Позже к паре присоединился гость. Возникла потасовка, в результате которой 58-летний подсудимый до смерти избил товарища. Сыщики выяснили, что инцидент случился из-за ревности. Старший помощник руководителя свердловского следкома Александр Шульга сообщил, что скончавшийся на месте получил закрытую черепно-мозговую травму.