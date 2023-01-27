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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:23

Мужчина в трусах и с пистолетом напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

27 января 2023, 05:21
Фото: 1MI
Мужчина в трусах вооружился пистолетом и вышел в подъезд, чем напугал соседей. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Умельцев, 9а в Екатеринбурге. По словам соседей, мужчина выламывает по ночам чужие двери и нарушает покой.

Собственники квартир утверждают, что мужчина иногда устраивает стрельбу с балкона. Один из инцидентов попал на видео. Мужчина в плавательных трусах зашел в лифт, а в руке у него было оружие. Известно, что жилец перед этим стрелял, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам жильцов, мужчина по имени Александр приехал жить в дом летом 2021 года. Сначала все было хорошо, но затем соседи стали ночами просыпаться от звуков выстрелов. Одна из соседок утверждает, что один раз мужчина пытался попасть к ней в квартиру с пистолетом. От его действий остались вмятины. Успокаивать соседа пришлось охране.  Девушка рассказывает, что она неоднократно вызывала полицейских.

Последний инцидент, по словам соседей, случился 14 января. В полиции Екатеринбурга наличие у Александра оружия подтверждают. Там рассказали, что на место выезжал наряд, который проверял данные о нарушении. Информация о применении мужчиной оружия не подтвердилась. У него имеется официально зарегистрированный травматический пистолет. Правоохранители проводили с ним профилактические беседы. Иных заявлений, по словам полицейских, к ним не поступало.

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#Ирина Кирилова#Пистолет#Соседи#Дом#Дебошир#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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