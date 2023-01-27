Мужчина в трусах и с пистолетом напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

По словам жильцов, мужчина по имени Александр приехал жить в дом летом 2021 года. Сначала все было хорошо, но затем соседи стали ночами просыпаться от звуков выстрелов. Одна из соседок утверждает, что один раз мужчина пытался попасть к ней в квартиру с пистолетом. От его действий остались вмятины. Успокаивать соседа пришлось охране. Девушка рассказывает, что она неоднократно вызывала полицейских.