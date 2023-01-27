Мужчина в трусах и с пистолетом напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Собственники квартир утверждают, что мужчина иногда устраивает стрельбу с балкона. Один из инцидентов попал на видео. Мужчина в плавательных трусах зашел в лифт, а в руке у него было оружие. Известно, что жилец перед этим стрелял, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам жильцов, мужчина по имени Александр приехал жить в дом летом 2021 года. Сначала все было хорошо, но затем соседи стали ночами просыпаться от звуков выстрелов. Одна из соседок утверждает, что один раз мужчина пытался попасть к ней в квартиру с пистолетом. От его действий остались вмятины. Успокаивать соседа пришлось охране. Девушка рассказывает, что она неоднократно вызывала полицейских.
Последний инцидент, по словам соседей, случился 14 января. В полиции Екатеринбурга наличие у Александра оружия подтверждают. Там рассказали, что на место выезжал наряд, который проверял данные о нарушении. Информация о применении мужчиной оружия не подтвердилась. У него имеется официально зарегистрированный травматический пистолет. Правоохранители проводили с ним профилактические беседы. Иных заявлений, по словам полицейских, к ним не поступало.