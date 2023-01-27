Налоговые инспекторы Тюмени подрались из-за разговоров по телефону и утреннего гимна

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Одна из тюменок была постоянно недовольна звонким голосом и телефонными разговорами коллеги, другая — нежеланием женщины слушать гимн по утрам. Из-за сложившейся в коллективе атмосферы Наталья решила сменить место работы и написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Пока девушка собирала вещи, Екатерина злорадствовала. Она говорила, что жительница Тюмени Наталья не достойна работы в государственных органах. Терпение девушки лопнуло, в офисе началась драка. Под руку налоговым инспекторам попадались журналы и калькуляторы, которыми они били друг друга.
Потасовка закончилась в отделении полиции. Женщины сняли побои. Наталья получила массу ушибов, ссадин и кровоизлияние, а ее соперница взяла на работе больничный, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».