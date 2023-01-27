Налоговые инспекторы Тюмени подрались из-за разговоров по телефону и утреннего гимна

Одна из тюменок была постоянно недовольна звонким голосом и телефонными разговорами коллеги, другая — нежеланием женщины слушать гимн по утрам. Из-за сложившейся в коллективе атмосферы Наталья решила сменить место работы и написала заявление на увольнение по собственному желанию.