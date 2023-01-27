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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Налоговые инспекторы Тюмени подрались из-за разговоров по телефону и утреннего гимна

27 января 2023, 06:31
Фото: 1MI
Екатерина и Наталья вместе служили в правовом отделе УФНС № 14 Тюмени, однако постоянно конфликтовали. Размолвка среди сотрудниц привела к драке в стенах ведомства.

Одна из тюменок была постоянно недовольна звонким голосом и телефонными разговорами коллеги, другая — нежеланием женщины слушать гимн по утрам. Из-за сложившейся в коллективе атмосферы Наталья решила сменить место работы и написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Пока девушка собирала вещи, Екатерина злорадствовала. Она говорила, что жительница Тюмени Наталья не достойна работы в государственных органах. Терпение девушки лопнуло, в офисе началась драка. Под руку налоговым инспекторам попадались журналы и калькуляторы, которыми они били друг друга.

Потасовка закончилась в отделении полиции. Женщины сняли побои. Наталья получила массу ушибов, ссадин и кровоизлияние, а ее соперница взяла на работе больничный, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

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#Анна Варнакина#Тюмень#Происшествия#Драка#Женщины#Налоговая#Налоговая инспекция
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