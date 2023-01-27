«Не верится, что нет Артема»: старший стрелок из Свердловской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Свердловчанин родился 14 февраля 1988 года в поселке городского типа Пышма, окончил сельскую школу. После общеобразовательного учебного заведения отправился проходить службу в армию России. Отдав стране воинский долг, военнослужащий приехал в родное село.
Прощание с Артемом Сенцовым прошло в Черемышском Доме культуры 20 ноября. Администрация выразила соболезнования в связи с кончиной бойца.
Не верится, что нет Артема… Душа болит, а сердце плачет… Пусть земля тебе будет пухом, дорогой мой человек… — пишет Елена Г. в сообществе «Черемышский ДК».