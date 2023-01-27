TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

«Не верится, что нет Артема»: старший стрелок из Свердловской области погиб на СВО

27 января 2023, 03:44
Фото: Черемышский ДК
Артем Сенцов

Старший стрелок мотострелкового батальона из Пышминского ГО погиб на СВО

Ефрейтор Артем Николаевич Сенцов, старший стрелок мотострелкового батальона из Пышминского городского округа (Свердловская область), погиб в ходе решения боевых задач на территории СВО. Военный окончил свой жизненный путь 6 ноября 2022 года.

Свердловчанин родился 14 февраля 1988 года в поселке городского типа Пышма, окончил сельскую школу. После общеобразовательного учебного заведения отправился проходить службу в армию России. Отдав стране воинский долг, военнослужащий приехал в родное село.

погибший Артем Сенцов
Фото: Черемышский ДК

Прощание с Артемом Сенцовым прошло в Черемышском Доме культуры 20 ноября. Администрация выразила соболезнования в связи с кончиной бойца.

Не верится, что нет Артема… Душа болит, а сердце плачет… Пусть земля тебе будет пухом, дорогой мой человек… — пишет Елена Г. в сообществе «Черемышский ДК».
От кровопотери после ранения на СВО погиб 31-летний житель Новоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детейВоеннослужащий из Артемовского ГО погиб на СВОМать потеряла третьего сына. Боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста скончался на СВО
#Анна Варнакина#Свердловская область#Операция на Украине#Спецоперация#Погибшие#Погиб#Происшествия
Подпишитесь
Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потере личности в отношениях с абьюзерами
Вчера, 11:14
Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве
25 января 15:01
Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила
Вчера, 07:45
Тагильчан предупредили о мошенниках с электросчетчиками
Вчера, 10:41
Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 06:20
«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей
Вчера, 05:58