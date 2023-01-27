О снегопаде и гололеде предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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По информации синоптиков, снегопад ожидается 27 и 28 января. Больше всего осадков выпадет в Шалинском ГО, Нижних Сергах и Алапаевске. Также на дорогах может образоваться гололед.
Водителям в этот период не рекомендуется ездить на длительные расстояния. Если же поездку отложить невозможно, то нужно максимально соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для дорожной техники, которая чистит дороги.
На улицы и трассы региона планируется вывести 300 единиц техники. О заснеженных участках можно сообщить в диспетчерскую службу (343) 261–79–83.