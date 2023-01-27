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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

О снегопаде и гололеде предупредили жителей Свердловской области

27 января 2023, 06:49
Фото: 1MI
О надвигающихся снегопадах и гололеде предупредили жителей Свердловской области в «Управтодоре». Также там попросили водителей и пешеходов сообщать о заснеженных дорогах.

По информации синоптиков, снегопад ожидается 27 и 28 января. Больше всего осадков выпадет в Шалинском ГО, Нижних Сергах и Алапаевске. Также на дорогах может образоваться гололед.

Водителям в этот период не рекомендуется ездить на длительные расстояния. Если же поездку отложить невозможно, то нужно максимально соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для дорожной техники, которая чистит дороги.

На улицы и трассы региона планируется вывести 300 единиц техники. О заснеженных участках можно сообщить в диспетчерскую службу (343) 261–79–83.

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#Снегопад#Водитель#Гололед#Погода#Природа#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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