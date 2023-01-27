Овощи снова взлетели в цене в Свердловской области

Лук в магазинах региона в среднем можно было приобрести за 42,85 рубля (+10,99%), свекла стоила 31,27 рубля (+6,98%), а свежая капуста — 26,01 рубля (+6,57%). Цена на картофель поднялась до 28,28 рубля (+3,57%), на морковь — до 36,07 рубля (+2,78%), на помидоры — до 164,55 рубля (+6%). При этом стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом, овощи в регионе подешевели.