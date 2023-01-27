Овощи снова взлетели в цене в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Лук в магазинах региона в среднем можно было приобрести за 42,85 рубля (+10,99%), свекла стоила 31,27 рубля (+6,98%), а свежая капуста — 26,01 рубля (+6,57%). Цена на картофель поднялась до 28,28 рубля (+3,57%), на морковь — до 36,07 рубля (+2,78%), на помидоры — до 164,55 рубля (+6%). При этом стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом, овощи в регионе подешевели.
Также за неделю немного подорожало молоко. Литр можно было купить в среднем за 67,29 рубля (+0,31%). Десяток яиц обходился покупателям в 79,73 рубля (+0,42%), а килограмм курицы — в 161,05 рубля (+0,19%). Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали увеличение стоимости на сосиски, говядину и баранину, рыбу, консервы для детского питания, печенье, чай, соль, муку и некоторые другие позиции.
Однако некоторые продукты в регионе все-таки снизились в цене. Например, килограмм яблок подешевел до 101,4 рубля (-0,47%), а бананов — до 108,88 рубля (-0,34%). Такая же тенденция наблюдается с ценами на макароны, гречку, пшено, хлеб, сахар и вареную колбасу.