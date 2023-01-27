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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Овощи снова взлетели в цене в Свердловской области

27 января 2023, 11:54
Фото: 1MI

Рост цен на продукты зафиксирован в Свердловской области

Рост цен на овощи зафиксирован в Свердловской области за неделю с 16 по 23 января. Больше всего подорожали огурцы. Стоимость килограмма поднялась на 13,83% и составила 215,86 рубля.

Лук в магазинах региона в среднем можно было приобрести за 42,85 рубля (+10,99%), свекла стоила 31,27 рубля (+6,98%), а свежая капуста — 26,01 рубля (+6,57%). Цена на картофель поднялась до 28,28 рубля (+3,57%), на морковь — до 36,07 рубля (+2,78%), на помидоры — до 164,55 рубля (+6%). При этом стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом, овощи в регионе подешевели.

На 54% подешевела за год капуста в Свердловской области
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Также за неделю немного подорожало молоко. Литр можно было купить в среднем за 67,29  рубля (+0,31%). Десяток яиц обходился покупателям в 79,73 рубля (+0,42%), а килограмм курицы — в 161,05 рубля (+0,19%). Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали увеличение стоимости на сосиски, говядину и баранину, рыбу, консервы для детского питания, печенье, чай, соль, муку и некоторые другие позиции.

Однако некоторые продукты в регионе все-таки снизились в цене. Например, килограмм яблок подешевел до 101,4 рубля (-0,47%), а бананов — до 108,88 рубля (-0,34%). Такая же тенденция наблюдается с ценами на макароны, гречку, пшено, хлеб, сахар и вареную колбасу.

Почему дорожают овощи в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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