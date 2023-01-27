Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе под Нижним Тагилом

Средства на работы выделяются из бюджета ГГО в рамках муниципальной программы по развитию и сохранению сети автомобильных дорог. Согласно условиям контракта, начать обустройство подъездов к земельным участкам семей с тремя и более детьми необходимо 1 июня и завершить 30 сентября 2023 года. Ширина проезжей части должна составлять пять метров.