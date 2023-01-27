TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе под Нижним Тагилом

27 января 2023, 09:23
Фото: 1MI
9,9 миллиона рублей выделено на обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков многодетных семей в селе Лая под Нижним Тагилом.

Средства на работы выделяются из бюджета ГГО в рамках муниципальной программы по развитию и сохранению сети автомобильных дорог. Согласно условиям контракта, начать обустройство подъездов к земельным участкам семей с тремя и более детьми необходимо 1 июня и завершить 30 сентября 2023 года. Ширина проезжей части должна составлять пять метров.

В документации отмечается, что при проведении работ подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения и утвердить ее в ГИБДД. Строители обустроят основание из щебня, установят водопропускные трубы и уплотнят грунт катками на улицах Полевая и Заречная.

Гарантийный срок на работы составит 36 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля 2023 года.

Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Многодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации22 семьи Нижнего Тагила получат средства на покупку жилья в 2023 году17 детей травмировались в ДТП с начала года в Нижнем Тагиле и ГГО
#Евгения Сафина#Дети#Многодетные#Дороги#Транспорт#Эксклюзив#ГГО и пригород#Нижний Тагил
Подпишитесь
Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потере личности в отношениях с абьюзерами
Вчера, 11:14
Тагильчан предупредили о мошенниках с электросчетчиками
Вчера, 10:41
Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
Сегодня, 04:53
«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство
Сегодня, 06:09
Конкурсный управляющий надеется на добросовестность нового владельца тагильского КРЗ
Вчера, 09:44
«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:42