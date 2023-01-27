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Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января

27 января 2023, 15:12
Фото: TagilCity.ru
27 января родные и близкие простились с погибшим в ходе специальной военной операции Ильей Скакуном. Тагильчанина похоронили на Аллее славы с воинскими почестями.

Илья работал на «Уралвагонзаводе» инженером-конструктором. Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и веселого человека. Он очень любил музыку и сам научился играть на гитаре. Тагильчанина мобилизовали осенью прошлого года, дома его остались ждать жена и двое детей.                                                                                                                       

Проститься с Ильей пришли десятки людей: друзья, знакомые, коллеги. Они несли к гробу розы и гвоздики, выражали соболезнования отцу, супруге и другим родственникам погибшего.                                                                                                                                       

Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Фото: TagilCity.ru

Во время прощания слово взяла бывшая преподавательница Ильи Скакуна в школе. Педагог сквозь слезы поблагодарила отца погибшего за воспитание сына:                  

Столько слов хочется сказать хороших про этого молодого человека. Каким он был позитивным студентом. Душа расшибается на части. Он сегодня там на небесах, а у нас сегодня в сердцах остался кровавый след. Как избавится от этого следа? Наверно так, что мы должны помнить его всегда, каким он был. Хочется выразить искренние благодарности папе Ильи. У вас такой замечательный сын. Мы гордимся тем, что унас был такой студент. Я обещаю вам, как преподаватель колледжа, что мы увековечим память об Илье.                                                                                                                     

Добрым словом Илью Скакуна вспомнили и коллеги. 

Илья пришел к нам работать конструктором и быстро стал своим. Он создавал новые конструкции и надеялся, что будут полезны в работе. Когда пришла повестка, он не раздумывая отправился защищать нас с вами. Сообщение о гибели Ильи стало для нас ударом. Нам очень жаль, что жизнь такого молодого человека оборвалась очень быстро. Уважаемые родственники, примите искренние соболезнования от всех коллег Ильи, — сказал во время прощания сотрудник «Уралвагонзавода».
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Фото: TagilCity.ru

Представитель объединения ветеранов Афганистана в своей речи отметил, что храбрость Ильи сыграла важнейшую роль в приближении мира.                                                               

Примите искренние соболезнования от российского союза ветеранов Афганистана, комитета ветеранов боевых действий «Уралвагонзавода». Мы должны понимать, что стоим на пороге третьей мировой войны. И наши мальчишки, наши сыновья отдают самое дорогое, что у них есть — жизнь. И отдают они ее, прикрывая друг друга, защищая друг друга, там на передовой. И им там, поверьте, очень нелегко. Поэтому мы здесь должны объединится. Очень много зависит от того, как сплотится страна, как сплотимся мы — простые люди. И что мы здесь на местах сделаем для того, чтобы мир все-таки воцарил, — отметил ветеран боевых действий.                                                  

После всех речей прошла церемония свертывания государственного флага. Каждый из его двенадцати сгибов символизирует дань родителям, друзьям, родине, погибшим товарищам. «Свернутый над умершим флаг — это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признание его заслуг перед Отечеством. Поэтому мы возвещаем это небу, всему миру, земле». Свернутый флаг был передан отцу погибшего тагильчанина Олегу Скакуну.                                                                                                                             

Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей СкакуномПрощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Прощание с тагильчанином Ильей Скакуном
Фото: TagilCity.ru

27 января также состоялись похороны другого погибшего в СВО жителя Нижнего Тагила Дмитрия Афанасьева. Он участвовал в кампании в составе ЧВК «Вагнер». Прощание с Дмитрием состоялось в Свято-Троицком соборе. 39-летний тагильчанин также работал на УВЗ машинистом крана.                                                                          

В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
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Редакция TagilCity.ru в свою очередь приносит искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.

#Анна Григорьева#Погибший#Похороны#Прощание#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
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