Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января

После всех речей прошла церемония свертывания государственного флага. Каждый из его двенадцати сгибов символизирует дань родителям, друзьям, родине, погибшим товарищам. «Свернутый над умершим флаг — это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признание его заслуг перед Отечеством. Поэтому мы возвещаем это небу, всему миру, земле». Свернутый флаг был передан отцу погибшего тагильчанина Олегу Скакуну.