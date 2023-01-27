Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Илья работал на «Уралвагонзаводе» инженером-конструктором. Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и веселого человека. Он очень любил музыку и сам научился играть на гитаре. Тагильчанина мобилизовали осенью прошлого года, дома его остались ждать жена и двое детей.
Проститься с Ильей пришли десятки людей: друзья, знакомые, коллеги. Они несли к гробу розы и гвоздики, выражали соболезнования отцу, супруге и другим родственникам погибшего.
Во время прощания слово взяла бывшая преподавательница Ильи Скакуна в школе. Педагог сквозь слезы поблагодарила отца погибшего за воспитание сына:
Столько слов хочется сказать хороших про этого молодого человека. Каким он был позитивным студентом. Душа расшибается на части. Он сегодня там на небесах, а у нас сегодня в сердцах остался кровавый след. Как избавится от этого следа? Наверно так, что мы должны помнить его всегда, каким он был. Хочется выразить искренние благодарности папе Ильи. У вас такой замечательный сын. Мы гордимся тем, что унас был такой студент. Я обещаю вам, как преподаватель колледжа, что мы увековечим память об Илье.
Добрым словом Илью Скакуна вспомнили и коллеги.
Илья пришел к нам работать конструктором и быстро стал своим. Он создавал новые конструкции и надеялся, что будут полезны в работе. Когда пришла повестка, он не раздумывая отправился защищать нас с вами. Сообщение о гибели Ильи стало для нас ударом. Нам очень жаль, что жизнь такого молодого человека оборвалась очень быстро. Уважаемые родственники, примите искренние соболезнования от всех коллег Ильи, — сказал во время прощания сотрудник «Уралвагонзавода».
Представитель объединения ветеранов Афганистана в своей речи отметил, что храбрость Ильи сыграла важнейшую роль в приближении мира.
Примите искренние соболезнования от российского союза ветеранов Афганистана, комитета ветеранов боевых действий «Уралвагонзавода». Мы должны понимать, что стоим на пороге третьей мировой войны. И наши мальчишки, наши сыновья отдают самое дорогое, что у них есть — жизнь. И отдают они ее, прикрывая друг друга, защищая друг друга, там на передовой. И им там, поверьте, очень нелегко. Поэтому мы здесь должны объединится. Очень много зависит от того, как сплотится страна, как сплотимся мы — простые люди. И что мы здесь на местах сделаем для того, чтобы мир все-таки воцарил, — отметил ветеран боевых действий.
После всех речей прошла церемония свертывания государственного флага. Каждый из его двенадцати сгибов символизирует дань родителям, друзьям, родине, погибшим товарищам. «Свернутый над умершим флаг — это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признание его заслуг перед Отечеством. Поэтому мы возвещаем это небу, всему миру, земле». Свернутый флаг был передан отцу погибшего тагильчанина Олегу Скакуну.
27 января также состоялись похороны другого погибшего в СВО жителя Нижнего Тагила Дмитрия Афанасьева. Он участвовал в кампании в составе ЧВК «Вагнер». Прощание с Дмитрием состоялось в Свято-Троицком соборе. 39-летний тагильчанин также работал на УВЗ машинистом крана.
Редакция TagilCity.ru в свою очередь приносит искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.