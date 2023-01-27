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Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду

27 января 2023, 04:53
Фото: 1MI
Жители дома № 7 по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле пожаловались на некачественную холодную воду. Роспотребнадзор провел проверку и вынес ООО «Водоканал-НТ» предостережение.

В своем обращении жильцы дома написали, что в холодной воде видны желтые примеси, из-за чего сантехника покрылась желтым налетом. После кипячения в воде образуются коричневые хлопья. 18 ноября 2022 года специалисты надзорного ведомства провели отбор воды в двух квартирах, сообщили в Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторных испытаний холодная вода в точках <…> не соответствует гигиеническим требованиям по показателю — мутность, — сообщает ведомство.
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В Роспотребнадзоре поясняют, что нарушение требований могут в дальнейшем привести к тому, что воду могут признать некачественной. А это, в свою очередь, противоречит статье 19 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По итогам выявленных нарушений, подтвержденных результатами экспертиз, Роспотребнадзор объявил официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприятию «Водоканал-НТ» предложили улучшить воду в доме № 7 по Булата Окуджавы. После этого пройдет повторный отбор проб холодной воды.

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