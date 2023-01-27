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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новая секция самбо появится в Тагиле, а УХП вновь пойман на нарушении закона

27 января 2023, 15:32
Фото: Дмитрий Костенников
Еще одна секция самбо появится в Нижнем Тагиле, а «Уралхимпласт» вновь пойман на нарушении экологического законодательства. Рассказываем о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области.

Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе Лая под Нижним Тагилом. На эти цели будет выделено 9,9 миллиона рублей. Средства на работы выделяются из бюджета ГГО в рамках муниципальной программы по развитию и сохранению сети автомобильных дорог.

Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе под Нижним Тагилом
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В Нижнем Тагиле появится секция самбо на Тагилстрое. Здание выкупит администрация Нижнего Тагила. Площадь помещения составляет 370 квадратных метров, а его стоимость — 5,6 млн рублей.

В Нижнем Тагиле появится секция самбо на Тагилстрое
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«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь пойман на нарушении экологического законодательства. Росприроднадзор провел проверки и выяснил, что предприятие почти 10 лет не проводило инвентаризацию мест размещения отходов. Также предприятие делало расчет выбросов в воздух по неутвержденной методике.

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство
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Жители дома № 7 по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле пожаловались на некачественную холодную воду. Роспотребнадзор провел проверку и вынес ООО «Водоканал-НТ» предостережение.

Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
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В Нижнем Тагиле похоронили погибшего в ходе СВО 39-летнего бойца ЧВК «Вагнер». На похороны пришли родные и знакомые погибшего. Много лет мужчина проработал на Уралвагонзаводе в должности машиниста крана.

В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
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Состоялось сегодня, 27 января, прощание и с еще одним погибшим в ходе спецоперации. Илья Скакун работал на  «Уралвагонзаводе» инженером-конструктором. Близкие отзываются о нем как о добром, отзывчивом и веселом человеке.

Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
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В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
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