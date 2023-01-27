Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе Лая под Нижним Тагилом. На эти цели будет выделено 9,9 миллиона рублей. Средства на работы выделяются из бюджета ГГО в рамках муниципальной программы по развитию и сохранению сети автомобильных дорог.