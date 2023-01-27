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Published Сегодня, 10:51

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Семь лет колонии получил опальный экс-схиигумен Сергий из Среднеуральска

27 января 2023, 10:51
К семи годам колонии общего режима приговорен бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Его помощник Всеволод Могучев получил пять лет тюрьмы.

Заседание состоялось 27 января в Бабушкинском суде Москвы, сообщили в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» ВКонтакте. Отца Сергия признали виновным в склонении к самоубийству, экстремизме, самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести.

Бывший схимонах был задержан в конце 2020 года. Силовикам пришлось брать монастырь штурмом. Затем Николая Романова этапировали в Москву. Туда же был направлен его помощник Всеволод Могучев, который пропагандировал и распространял проповеди Сергия.

Отец Сергий получил скандальную известность после того, как начал выкладывать на YouTube свои проповеди, в которых оскорблял представителей властей и церкви, а также отрицал существование коронавируса. В результате он был лишен сана и отлучен от церкви.

По 3 статьям УК признан виновным скандальный экс-схиигумен Сергий
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#Священник#Суд#Евгения Сафина#Общество#Схиигумен Сергий#Свердловская область#Среднеуральск
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