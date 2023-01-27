Семь лет колонии получил опальный экс-схиигумен Сергий из Среднеуральска

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Заседание состоялось 27 января в Бабушкинском суде Москвы, сообщили в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» ВКонтакте. Отца Сергия признали виновным в склонении к самоубийству, экстремизме, самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести.
Бывший схимонах был задержан в конце 2020 года. Силовикам пришлось брать монастырь штурмом. Затем Николая Романова этапировали в Москву. Туда же был направлен его помощник Всеволод Могучев, который пропагандировал и распространял проповеди Сергия.
Отец Сергий получил скандальную известность после того, как начал выкладывать на YouTube свои проповеди, в которых оскорблял представителей властей и церкви, а также отрицал существование коронавируса. В результате он был лишен сана и отлучен от церкви.