«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Во время потасовки в школьном туалете присутствовали 11 человек. Все причастные оформлены на учет в ПДН. Девушка Дарья, которая снимала и рассылала видеозапись избиения в соцсетях, продолжила отправлять кадры незнакомцам уже после того, как ситуация была обнародована. Родственница пострадавшей жительницы Нижнего Тагила рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что информацию выяснила в ходе эксперимента. Со слов тагильчанки, Даше грозит уголовное преследование ввиду достижения 14-летнего возраста.