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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

27 января 2023, 04:42
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Родственница пострадавшей рассказала о поведении зачинщицы избиения в Нижнем Тагиле

Юная хулиганка, снимавшая избиение девочки в туалете, продолжает распространять видеозапись произошедшего в социальных сетях, а родственница пострадавшей рассказала о поведении зачинщицы драки. Напомним, что инцидент произошел в школе № 33 по улице Красноармейская, 107А в Нижнем Тагиле.

Во время потасовки в школьном туалете присутствовали 11 человек. Все причастные оформлены на учет в ПДН. Девушка Дарья, которая снимала и рассылала видеозапись избиения в соцсетях, продолжила отправлять кадры незнакомцам уже после того, как ситуация была обнародована. Родственница пострадавшей жительницы Нижнего Тагила рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что информацию выяснила в ходе эксперимента. Со слов тагильчанки, Даше грозит уголовное преследование ввиду достижения 14-летнего возраста.

Со слов родственницы избитой в Нижнем Тагиле школьницы, у матери семейства состоялся телефонный разговор с секретарем генпрокурора РФ Игоря Краснова. Собеседник заверил, что наказание ждет и не достигшую 14-летнего возраста Лену, которая пнула девочку в туалете.

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Родственница заверила, что зачинщица Лена «сидела и ржала над всем происходящим» тогда, когда школу посетили представители различных надзорных ведомств. Девочка заплакала после того, как полицейские стали забирать ее в изолятор временного содержания на 2-е суток. Также близкая к пострадавшей девушка отметила, что причина потасовки была надумана: семиклассницы решили унизить восьмиклассницу только для поднятия самооценки.

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Тагильчанка предполагает, что после случившегося руководство учебным учреждением сменится. Причина — в том, что Лена уже попадала в поле зрения ведомств из-за госпитализации с алкогольным опьянением, однако школа не отреагировала. Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» сообщила редакции «Инцидент Нижний Тагил», что зачинщица потасовки будет посещать Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и будет работать с психологом.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле#Происшествия#Дети#Драка#Избиение#Игорь Краснов
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