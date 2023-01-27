«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Во время потасовки в школьном туалете присутствовали 11 человек. Все причастные оформлены на учет в ПДН. Девушка Дарья, которая снимала и рассылала видеозапись избиения в соцсетях, продолжила отправлять кадры незнакомцам уже после того, как ситуация была обнародована. Родственница пострадавшей жительницы Нижнего Тагила рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что информацию выяснила в ходе эксперимента. Со слов тагильчанки, Даше грозит уголовное преследование ввиду достижения 14-летнего возраста.
Со слов родственницы избитой в Нижнем Тагиле школьницы, у матери семейства состоялся телефонный разговор с секретарем генпрокурора РФ Игоря Краснова. Собеседник заверил, что наказание ждет и не достигшую 14-летнего возраста Лену, которая пнула девочку в туалете.
Родственница заверила, что зачинщица Лена «сидела и ржала над всем происходящим» тогда, когда школу посетили представители различных надзорных ведомств. Девочка заплакала после того, как полицейские стали забирать ее в изолятор временного содержания на 2-е суток. Также близкая к пострадавшей девушка отметила, что причина потасовки была надумана: семиклассницы решили унизить восьмиклассницу только для поднятия самооценки.
Тагильчанка предполагает, что после случившегося руководство учебным учреждением сменится. Причина — в том, что Лена уже попадала в поле зрения ведомств из-за госпитализации с алкогольным опьянением, однако школа не отреагировала. Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» сообщила редакции «Инцидент Нижний Тагил», что зачинщица потасовки будет посещать Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и будет работать с психологом.