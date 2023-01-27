Суд над поджигательницей из США с накладными усами начался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
48-летняя гражданка США Елена Тейлор — Сергеева предстала перед судом по обвинению в череде поджогов из мести брату и риэлтору, которые якобы не дали ей стать владелицей квартиры на Уралмаше в Екатеринбурге. На преступления женщина ходила в накладных усах и парике. На судебном заседании она признала свою вину.
Она созналась в трех эпизодах поджога — два автомобиля, дом и баня. Однако раскаяния не было, также как и объяснений причин поступка. Она заявила, что если бы ее выпустили в США, то ущерб она бы возместила, рассказал один из потерпевших.
По статье об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений женщине грозит до пяти лет тюрьмы. В США за ее делом следят и пытались добиться встречи с обвиняемой, пишет Е1.
Елена уехала в Америку в 2004 году. Там она вышла замуж и получила гражданство. Потом она развелась с супругом и отсудила у него половину имущества. У женщины двое детей. Они находятся вместе с бывшим мужем.
После инцидента женщине был назначен домашний арест. Однако она попыталась сбежать и была поймана на границе с Казахстаном. Тогда мера пресечения была изменена на более жесткую.
В первый раз Елена была задержана в аэропорту Екатеринбурга 25 мая 2022 года. Тогда она пыталась улететь.