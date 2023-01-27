TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Суд над поджигательницей из США с накладными усами начался в Екатеринбурге

27 января 2023, 05:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над жительницей США. Она обвиняется в поджоге двух машин, дома и бани.

48-летняя гражданка США Елена Тейлор — Сергеева предстала перед судом по обвинению в череде поджогов из мести брату и риэлтору, которые якобы не дали ей стать владелицей квартиры на Уралмаше в Екатеринбурге. На преступления женщина ходила в накладных усах и парике. На судебном заседании она признала свою вину.

Она созналась в трех эпизодах поджога — два автомобиля, дом и баня. Однако раскаяния не было, также как и объяснений причин поступка. Она заявила, что если бы ее выпустили в США, то ущерб она бы возместила, рассказал один из потерпевших.

По статье об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений женщине грозит до пяти лет тюрьмы. В США за ее делом следят и пытались добиться встречи с обвиняемой, пишет Е1.

Елена уехала в Америку в 2004 году. Там она вышла замуж и получила гражданство. Потом она развелась с супругом и отсудила у него половину имущества. У женщины двое детей. Они находятся вместе с бывшим мужем.

После инцидента женщине был назначен домашний арест. Однако она попыталась сбежать и была поймана на границе с Казахстаном. Тогда мера пресечения была изменена на более жесткую.

В первый раз Елена была задержана в аэропорту Екатеринбурга 25 мая 2022 года. Тогда она пыталась улететь.

Суд отказался выпускать на свободу пособника екатеринбургского экс-депутата Кинева
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд арестовал двоих участников массовой драки в УрФУ в ЕкатеринбургеСуд закрыл закусочную в Екатеринбурге после отравления шаурмой 15 человекТрех Олегов будут судить в Нижнем Тагиле за попытку взрыва банкомата
#Ирина Кирилова#Суд#Обвинение#Арест#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потере личности в отношениях с абьюзерами
Вчера, 11:14
Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве
25 января 15:01
Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
Сегодня, 04:53
«Сидела и ржала над происходящим»: подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:42
Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 06:20
«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей
Вчера, 05:58