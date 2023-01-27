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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Суд вынес приговор водителю за гибель в ДТП актрис из Первоуральска

27 января 2023, 12:02
Фото: 1MI
Водителя, признанного виновным в ДТП, в котором погибло две актрисы театра кукол Первоуральска, суд приговорил к 3 годам тюрьмы.

В результате той аварии также травмы получил сотрудник Театра кукол. Приговор вынесли 51-летнему жителю Кушвы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть людей). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе рассмотрения дела гособвинитель представил доказательства того, что в период времени с 22.40 до 23.00 1 октября 2022 года мужчина ехал на автомобиле «MAN» с прицепом по трассе Серов – Екатеринбург.

Отмечается, что мужчина отвлекся от управления машиной и выехал на встречку. По своей полосе ехал мини-автобус с артистами театра, возвращающимися с гастролей. В результате аварии две актрисы погибли, а сотрудник театра получил серьезные травмы.

Свой срок мужчина будет отбывать в колонии-поселении общего режима.

Обвиняемому в гибели двух актрис в ДТП жителю Кушвы грозит 7 лет тюрьмы
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#Приговор#Суд#ДТП#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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