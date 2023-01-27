Суд вынес приговор водителю за гибель в ДТП актрис из Первоуральска

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В результате той аварии также травмы получил сотрудник Театра кукол. Приговор вынесли 51-летнему жителю Кушвы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть людей). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе рассмотрения дела гособвинитель представил доказательства того, что в период времени с 22.40 до 23.00 1 октября 2022 года мужчина ехал на автомобиле «MAN» с прицепом по трассе Серов – Екатеринбург.
Отмечается, что мужчина отвлекся от управления машиной и выехал на встречку. По своей полосе ехал мини-автобус с артистами театра, возвращающимися с гастролей. В результате аварии две актрисы погибли, а сотрудник театра получил серьезные травмы.
Свой срок мужчина будет отбывать в колонии-поселении общего режима.