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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство

27 января 2023, 06:09
Фото: TagilCity.ru
Росприроднадзор провел в декабре 2022 года на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле две проверки, которые показали, что предприятие почти 10 лет не проводило инвентаризацию мест размещения отходов и делало расчет выбросов в воздух по неутвержденной методике.

В ходе первой проверки ведомство обнаружило, что «Уралхимпласт» в течение уже долгого времени не проводит инвентаризацию полигона твердых токсичных промышленных отходов и прудка-накопителя. Последняя инвентаризация объектов была проведена в 2014 и 2016 годах соответственно. 

Второй раз Росприроднадзор проверял на «Уралхимпласте» источники выбросов в атмосферный воздух. Оказалось, что на объекте, где обрабатывают древесину, методика расчета выбросов основывается на «Временных методических указаниях по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Петрозаводск» от 1992 года. Однако данная методика не входит в перечень разрешенных.

В обоих случаях Росприроднадзор вынес «Уралхимпласту» предостережение.

Регулярные нарушения экологического законодательства на «Уралхимпласте» начали всплывать еще в 2016 году, когда генеральным директором предприятия стал Александр Коршаков. В тот год в ходе проверки ведомство обнаружило 14 нарушений требований законодательства РФ в сфере природопользования. Было возбуждено восемь административных дел.

Кому платит «Уралхимпласт» за безнаказанность своих нарушений?
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В 2018 году история повторилась и «Уралхимпласт» был оштрафован на 400 тысяч рублей. Причиной стали всевозможные нарушения в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, обращения с отходами, использования и охраны земель, исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Через год Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила, что «Уралхимпласт» сбрасывает сточные воды в реку Черная Катабка с превышением нормы загрязняющих веществ. В итоге предприятие было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 80 тысяч рублей. Кстати, именно в Катабке в тот год рыбаки обнаружили массовый мор рыбы.

В 2022 году «Уралхимпласт» вновь получил штраф от Росприроднадзора за невыполнение предписания в области охраны атмосферного воздуха. Сумма составила 100 тысяч рублей.

За неисполнение предписания Росприроднадзора «Уралхимпласт» заплатит 100 тысяч
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