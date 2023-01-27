«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство

Через год Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила, что «Уралхимпласт» сбрасывает сточные воды в реку Черная Катабка с превышением нормы загрязняющих веществ. В итоге предприятие было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 80 тысяч рублей. Кстати, именно в Катабке в тот год рыбаки обнаружили массовый мор рыбы.