«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
В ходе первой проверки ведомство обнаружило, что «Уралхимпласт» в течение уже долгого времени не проводит инвентаризацию полигона твердых токсичных промышленных отходов и прудка-накопителя. Последняя инвентаризация объектов была проведена в 2014 и 2016 годах соответственно.
Второй раз Росприроднадзор проверял на «Уралхимпласте» источники выбросов в атмосферный воздух. Оказалось, что на объекте, где обрабатывают древесину, методика расчета выбросов основывается на «Временных методических указаниях по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Петрозаводск» от 1992 года. Однако данная методика не входит в перечень разрешенных.
В обоих случаях Росприроднадзор вынес «Уралхимпласту» предостережение.
Регулярные нарушения экологического законодательства на «Уралхимпласте» начали всплывать еще в 2016 году, когда генеральным директором предприятия стал Александр Коршаков. В тот год в ходе проверки ведомство обнаружило 14 нарушений требований законодательства РФ в сфере природопользования. Было возбуждено восемь административных дел.
В 2018 году история повторилась и «Уралхимпласт» был оштрафован на 400 тысяч рублей. Причиной стали всевозможные нарушения в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, обращения с отходами, использования и охраны земель, исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Через год Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила, что «Уралхимпласт» сбрасывает сточные воды в реку Черная Катабка с превышением нормы загрязняющих веществ. В итоге предприятие было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 80 тысяч рублей. Кстати, именно в Катабке в тот год рыбаки обнаружили массовый мор рыбы.
В 2022 году «Уралхимпласт» вновь получил штраф от Росприроднадзора за невыполнение предписания в области охраны атмосферного воздуха. Сумма составила 100 тысяч рублей.