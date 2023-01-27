В ДТП на трассе под Кушвой погиб водитель

Выяснилось, что все участники транспортного средства были пристегнуты ремнями безопасности и жили в поселке Баранчинском. Водитель машины, с которой столкнулся ВАЗ-21074, остался невредим. Он рассказал, что ехал по своей полосе движения со скоростью 90-100 километров в час, а когда увидел приближающуюся машину, пытался уйти от столкновения. Обстоятельства выясняются, сообщает УГИБДД по Свердловской области.