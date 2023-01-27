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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В ДТП на трассе под Кушвой погиб водитель

27 января 2023, 07:43
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21074 скончался после столкновения с SsangYong. Пассажиры транспортного средства получили ушибы. ДТП произошло 26 января в 20:30 по уральскому времени на 15-м километре автодороги «Кушва — д. о. Баранчинский».

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что предварительной причиной аварии стал выезд водителя отечественного авто на встречную полосу движения. По какой причине это случилось, пока не установлено. Травмированные мужчины доставлены сотрудниками скорой помощи в ЦГБ Кушвы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Выяснилось, что все участники транспортного средства были пристегнуты ремнями безопасности и жили в поселке Баранчинском. Водитель машины, с которой столкнулся ВАЗ-21074, остался невредим. Он рассказал, что ехал по своей полосе движения со скоростью 90-100 километров в час, а когда увидел приближающуюся машину, пытался уйти от столкновения. Обстоятельства выясняются, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Авария#Погибшие#Больница#Скорая помощь#ДТП#Кушва
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