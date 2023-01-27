В Нижнем Тагиле появится секция самбо на Тагилстрое

Депутат Дмитрий Костенников рассказал TagilCity.ru, что избиратели не раз обращались к нему по поводу отсутствия занятий для молодежи в микрорайоне. Поэтому, увидев объявление об продаже помещения, он вынес возможность реализации социального проекта на обсуждение. Народный избранник отметил, что для открытия секции потребуются минимальные вложения.