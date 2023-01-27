В Нижнем Тагиле появится секция самбо на Тагилстрое

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Глава Нижнего Тагила обратился в городскую думу с письмом, в котором просил согласия на приобретение в собственность помещения 370 квадратных метров, стоимостью 5,6 млн рублей.
Учитывая высокую потребность жителей Тагилстроевского района города в занятиях спортом, с целью патриотического воспитания детей и молодежи, ввиду недостаточности муниципальных спортивных объектов в районе Тагилстроя и Смычки, просим согласия, —обратилась к депутатам Марина Михайлова, начальник управления муниципальным имуществом Нижнего Тагила.
Депутат Дмитрий Костенников рассказал TagilCity.ru, что избиратели не раз обращались к нему по поводу отсутствия занятий для молодежи в микрорайоне. Поэтому, увидев объявление об продаже помещения, он вынес возможность реализации социального проекта на обсуждение. Народный избранник отметил, что для открытия секции потребуются минимальные вложения.
Там есть коммуникации, счетчики на воду, скважина своя, вентиляция. Все это позволит получить лицензию для спортивной школы, — отметил Дмитрий Костенников.
Впереди косметический ремонт, закупка оборудования, в частности, матов. В секции планируют проводить занятия по самбо. Сейчас уже получено согласие от двух квалифицированных тренеров по данной дисциплине. На балансе какого спортивного учреждения города будет это помещение, пока не решено, пояснил депутат.