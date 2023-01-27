В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Дмитрий Афанасьев — коренной тагильчанин. Ему было 39 лет. Много лет он трудился на Уралвагонзаводе машинистом крана. На специальную военную операцию он пошел добровольцем, в составе ЧВК «Вагнер».
Родственница Дмитрия взяла слово и рассказала о том, каким был погибший мужчина. По ее словам, Дмитрий был чутким, внимательным, отзывчивым, всегда приветливым, со здоровым чувством юмора.
Он умел и работать, и развлекаться. У него были золотые руки. Строил в саду баню, мечтал достроить дом. Он все умел. А еще он замечательно готовил, с такой любовью и желанием. Много было планов на жизнь у нашего Дмитрия. У него была мечта — поездить по городам России, узнать что-то новое, увидеть, как живут люди. А еще он хотел съездить на море. Там он был только ребенком, но взрослые впечатления немного другие, чем детские. Самая главная его мечта, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. На таких парнях, на таких мужчинах держалось и будет держаться наше общество. Мы сильные, нас никто никогда не победит, — сказала женщина.
У Дмитрия было много друзей. Действительно, на прощании с тагильчанином было очень много молодых людей, которые не скрывали эмоций.
Также на похоронах присутствовал отец погибшего ранее военного из Нижнего Тагила Данила Сергеева — Андрей Сергеев. Мужчина выразил соболезнования матери погибшего бойца, а затем преклонил колено перед гробом погибшего воина.
От представителей города на прощании с Дмитрием приехал замглавы по социальной политике Валерий Суров.
Слово взял представитель одной из ветеранских организаций Нижнего Тагила. Он отметил, что Дмитрий выполнил свой долг, перед компанией, перед Родиной, перед совестью.
Многое мы с вами не понимаем — ребята на переднем крае, как во время 1941-1945 отдают свою жизнь. Спасая, может быть, молодых пацанов, которые сегодня не оказались на этом рубеже. А такие, как Дима — сегодня там. Никогда не бывает смерть напрасной. Смерть боевого товарища — она обязательно спасает чьи-то жизни. Поэтому правда говорят, нет большей чести, чем положить жизнь за друга своего. Непросто, особенно маме, особенно сыну, но с этим приходится жить. Время ничего не сотрет. Давайте будет достойны уважения наших войнов, — сказал военный в отставке.
Рядом с цинковым гробом Дмитрия Афанасьева военные провели традиционную процедуру свертывания государственного флага. «Это призвано подчеркнуть значение для России каждого его гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, отдавшего свою жизнь за Родину». Свернутый флаг передали маме Дмитрия — Галине Афанасьевой. Рядом с женщиной был ее второй сын, брат Дмитрия.
Церемонию отпевания в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила проводил иерей Николай Иванов. Он обратился к матери погибшего, а также ко всем присутствующим.
То, что Господь дал, лучший дар — жизнь, Дмитрий пожертвовал для нас с вами, чтобы мы здесь стояли здесь, чтобы мы жили. Там они за нас в окопах жизни свои отдают, вспомните заповеди, чтобы здесь в тылу, в мирное время, не предавать, черту не переступить. Верность и вера — однокоренные слова. Они там в окопах доказывают, что Господь есть, что церковь Христова здесь есть на Руси, — отметил иерей.
Дмитрия Афанасьева похоронили Алле Славы Центрального кладбища под военный оркестр и оружейные залпы, рядом с другими военными и почетными людьми Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле 27 января также прощаются с 30-летним Ильей Скакуном, жителем Дзержинского района. Тагильчанин погиб в ходе спецоперации на Украине. Дома его ждали жена и двое детей. Военного похоронят с почестями на Центральном кладбище города.
Городской портал TagilCity.ru выражает соболезнования семье погибшего.