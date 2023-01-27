В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым

Рядом с цинковым гробом Дмитрия Афанасьева военные провели традиционную процедуру свертывания государственного флага. «Это призвано подчеркнуть значение для России каждого его гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, отдавшего свою жизнь за Родину». Свернутый флаг передали маме Дмитрия — Галине Афанасьевой. Рядом с женщиной был ее второй сын, брат Дмитрия.