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В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым

27 января 2023, 11:15
Фото: TagilCity.ru
Прощание с Дмитрием Афанасьевым, погибшим в ходе специальной военной операции, прошло 27 января в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила. На похороны к тагильчанину пришли родные и знакомые мужчина. Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили с почестями.

Дмитрий Афанасьев — коренной тагильчанин. Ему было 39 лет. Много лет он трудился на Уралвагонзаводе машинистом крана. На специальную военную операцию он пошел добровольцем, в составе ЧВК «Вагнер».

Родственница Дмитрия взяла слово и рассказала о том, каким был погибший  мужчина. По ее словам, Дмитрий был чутким, внимательным, отзывчивым, всегда приветливым, со здоровым чувством юмора.

Он умел и работать, и развлекаться. У него были золотые руки. Строил в саду баню, мечтал достроить дом. Он все умел. А еще он замечательно готовил, с такой любовью и желанием. Много было планов на жизнь у нашего Дмитрия. У него была мечта — поездить по городам России, узнать что-то новое, увидеть, как живут люди. А еще он хотел съездить на море. Там он был только ребенком, но взрослые впечатления немного другие, чем детские. Самая главная его мечта, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. На таких парнях, на таких мужчинах держалось и будет держаться наше общество. Мы сильные, нас никто никогда не победит, — сказала женщина.
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
Фото: TagilCity.ru

У Дмитрия было много друзей. Действительно, на прощании с тагильчанином было очень много молодых людей, которые не скрывали эмоций.

Также на похоронах присутствовал отец погибшего ранее военного из Нижнего Тагила Данила Сергеева — Андрей Сергеев. Мужчина выразил соболезнования матери погибшего бойца, а затем преклонил колено перед гробом погибшего воина.

От представителей города на прощании с Дмитрием приехал замглавы по социальной политике Валерий Суров.

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Слово взял представитель одной из ветеранских организаций Нижнего Тагила. Он отметил, что Дмитрий выполнил свой долг, перед компанией, перед Родиной, перед совестью.

Многое мы с вами не понимаем — ребята на переднем крае, как во время 1941-1945 отдают свою жизнь. Спасая, может быть, молодых пацанов, которые сегодня не оказались на этом рубеже. А такие, как Дима — сегодня там. Никогда не бывает смерть напрасной. Смерть боевого товарища — она обязательно спасает чьи-то жизни. Поэтому правда говорят, нет большей чести, чем положить жизнь за друга своего. Непросто, особенно маме, особенно сыну, но с этим приходится жить. Время ничего не сотрет. Давайте будет достойны уважения наших войнов, — сказал военный в отставке.

Рядом с цинковым гробом Дмитрия Афанасьева военные провели традиционную процедуру свертывания государственного флага. «Это призвано подчеркнуть значение для России каждого его гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, отдавшего свою жизнь за Родину». Свернутый флаг передали маме Дмитрия — Галине Афанасьевой. Рядом с женщиной был ее второй сын, брат Дмитрия. 

В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием АфанасьевымВ Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
В Нижнем Тагиле простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
Фото: TagilCity.ru

Церемонию отпевания в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила проводил иерей Николай Иванов. Он обратился к матери погибшего, а также ко всем присутствующим.

То, что Господь дал, лучший дар — жизнь, Дмитрий пожертвовал для нас с вами, чтобы мы здесь стояли здесь, чтобы мы жили. Там они за нас в окопах жизни свои отдают, вспомните заповеди, чтобы здесь в тылу, в мирное время, не предавать, черту не переступить. Верность и вера — однокоренные слова. Они там в окопах доказывают, что Господь есть, что церковь Христова здесь есть на Руси, — отметил иерей.

Дмитрия Афанасьева похоронили Алле Славы Центрального кладбища под военный оркестр и оружейные залпы, рядом с другими военными и почетными людьми Нижнего Тагила. 

В Нижнем Тагиле 27 января также прощаются с 30-летним Ильей Скакуном, жителем Дзержинского района. Тагильчанин погиб в ходе спецоперации на Украине. Дома его ждали жена и двое детей. Военного похоронят с почестями на Центральном кладбище города.

Городской портал TagilCity.ru выражает соболезнования семье погибшего. 

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