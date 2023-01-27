В поселке под Нижним Тагилом отремонтируют музей-школу

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк учился в ней в 1860-1863 годах. В настоящий момент здание входит в состав усадебного комплекса музея писателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
45 лет назад объект передали на баланс Нижнетагильского краеведческого музея. Сейчас это музей «Горнозаводской Урал».
Замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел совещание, на котором обсуждались вопросы проведения ремонта. Он отметил, что школа является объектом культурного наследия. Поэтому требования к ремонту здания серьезные.
На время проведения ремонта экспозиция будет временно закрыта. И необходимо четко понимать сроки, грамотно распланировать этапы, чтобы как можно скорее возобновить работу самого посещаемого музея в Висиме, - сказал Валерий Суров.
Во время проведения реконструкции будут использоваться только те материалы, которые применялись при строительстве в середине XIX века.
Смета расходов на ремонт была подготовлена еще в 2022 году. В здании заменят фрагменты нижних венцов, а также восстановят две кирпичные печи, конструктивные элементы крыши и тесовое покрытие кровли. Запланирован и ремонт фасада.
В настоящий момент подготавливается пакет документов для конкурса, на котором определят подрядную организацию, которая возьмется за работы. Выполнять задание подрядчик начнет не позднее мая 2023 года.