Вакуумную систему уборки внедрили на предприятии «Уралэлектромеди» в Верх-Нейвинском

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Вакуумную систему уборки внедрили в отделении рафинирования металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов». Теперь процесс уборки стал намного безопаснее и быстрее. Оборудование представляет собой огромный промышленный пылесос с фильтром-сепаратором емкостью тысячу литров. Вся система сопоставима по размерам со шкафом, а ее вес составляет 2,4 тонны. Мощность превышает силу бытовых приборов в 30-40 раз.
Мы стремимся создавать безопасные условия труда на производстве. Раньше пыль убирали при помощи метелок и щеток, что было недостаточно эффективно. С новой вакуумной системой повысилась эффективность и качество очистки цеха от пыли, улучшились условия труда для персонала, — отметил заместитель главного инженера–руководитель службы по охране труда и промышленной безопасности Алексей Гридин.
К махине с мощным мотором прицеплены трубы, которые проходят вдоль стен цехов. Всего в отделении рафинирования 22 стационарных поста с рукавами. Для уборки работнику нужно лишь прицепить на рукав специальную насадку, способную пролезть даже в труднодоступные места.
Далее пыль в трубах проходит через политетрафторэтиленовый фильтр, удерживающий даже самые мельчайшие частицы, после чего мусор отправляется на переработку в печи.
Подобную вакуумную систему уборки ранее мы установили в отделении свинца чернового, где она хорошо зарекомендовала себя в работе. Теперь второе отделение цеха получило аналогичное оборудование. Качество уборки значительно выросло, что положительным образом сказалось на условиях работы металлургов, — отметил начальник метцеха ПСЦМ Александр Волков.