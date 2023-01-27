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Вакуумную систему уборки внедрили на предприятии «Уралэлектромеди» в Верх-Нейвинском

27 января 2023, 11:17
Фото: пресс-служба УГМК
На предприятии «Уралэлектромеди» (входит в состав УГМК) в поселке Верх-Нейвинском заработал промышленный пылесос весом 2,4 тонны. Ранее сотрудники убирали пыль вручную.

Вакуумную систему уборки внедрили в отделении рафинирования металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов». Теперь процесс уборки стал намного безопаснее и быстрее. Оборудование представляет собой огромный промышленный пылесос с фильтром-сепаратором емкостью тысячу литров. Вся система сопоставима по размерам со шкафом, а ее вес составляет 2,4 тонны. Мощность превышает силу бытовых приборов в 30-40 раз.

Мы стремимся создавать безопасные условия труда на производстве. Раньше пыль убирали при помощи метелок и щеток, что было недостаточно эффективно. С новой вакуумной системой повысилась эффективность и качество очистки цеха от пыли, улучшились условия труда для персонала, — отметил заместитель главного инженера–руководитель службы по охране труда и промышленной безопасности Алексей Гридин.

К махине с мощным мотором прицеплены трубы, которые проходят вдоль стен цехов. Всего в отделении рафинирования 22 стационарных поста с рукавами. Для уборки работнику нужно лишь прицепить на рукав специальную насадку, способную пролезть даже в труднодоступные места.

Далее пыль в трубах проходит через политетрафторэтиленовый фильтр, удерживающий даже самые мельчайшие частицы, после чего мусор отправляется на переработку в печи.

Подобную вакуумную систему уборки ранее мы установили в отделении свинца чернового, где она хорошо зарекомендовала себя в работе. Теперь второе отделение цеха получило аналогичное оборудование. Качество уборки значительно выросло, что положительным образом сказалось на условиях работы металлургов, — отметил начальник метцеха ПСЦМ Александр Волков.
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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Экология#Уралэлектромедь#Группа УГМК
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