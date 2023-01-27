Вакуумную систему уборки внедрили на предприятии «Уралэлектромеди» в Верх-Нейвинском

Вакуумную систему уборки внедрили в отделении рафинирования металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов». Теперь процесс уборки стал намного безопаснее и быстрее. Оборудование представляет собой огромный промышленный пылесос с фильтром-сепаратором емкостью тысячу литров. Вся система сопоставима по размерам со шкафом, а ее вес составляет 2,4 тонны. Мощность превышает силу бытовых приборов в 30-40 раз.