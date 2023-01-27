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«Вернули прямо в День рождения»: строитель из Свердловской области погиб на СВО

27 января 2023, 07:00
Фото: 1MI

Строитель из Свердловской области погиб на СВО

С прорабом, погибшим на спецоперации на Украине, простятся в Свердловской области. Его звали Сергей Илларионов. Прощание с погибшим состоится 30 января.

В сельском управлении рассказали, что в Косулино Белоярского ГО у Сергея проживает мама. Поэтому похороны планируется провести именно там. Прощание состоится в Доме культуры в 11:00.

Мама скончавшегося рассказала, что ее сын отправился на спецоперацию в начале июня 2022 года. Она узнала об этом только когда через два месяца увидела репортаж по федеральному каналу со своим сыном.

Мужчина работал строителем. Родным он сказал, что отправился работать на стройку на север.

Домой сына вернули прямо в его день рождения. Вчера ему исполнилось 34 года. Погиб он в конце декабря, но очень долго не попадал в официальные списки. Нам сообщили сослуживцы, что его нет. Но мы думали, что это фейки, — рассказывает мама Сергея.

По словам матери, в военкомате ей говорили, что ее сын не числится мертвым. Уже позднее пришло подтверждение. Сергей будет похоронен рядом с родной сестрой на кладбище в Косулино. Год назад она скончалась от коронавируса.

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