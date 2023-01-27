Жена погибшего бейсджампера из Екатеринбурга рассказала подробности его гибели

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
25 января для прыжка супруги уехали в горы. Мужчина вместе с другим спортсменом - Римом Нагимьяновым отправился на прыжок со специальной площадки, а Анастасия поехала вниз на машине, чтобы там встретить их, сообщает Е1.
Мое расстояние занимало час. Когда я приехала в этот раз, я увидела, что на земле лежит только один парашют, а Колиного нет, — поделилась Анастасия.
В результате труп мужчины нашли в расщелине. В полете что-то случилось, но что именно, супруга не знает.
По словам Анастасии, погода в роковой день была «не очень». По ее словам, на площадке ветра не было, но был в долине, куда собирались прыгать экстремалы. Супруга погибшего предположила, что им не хватило высоты, так как во время полета их «болтануло».
Мы предполагаем, что не хватило высоты. Потому что их болтануло, что одного, что другого, — добавила Анастасия.
Труп супруга ей пока не отдали. Тело его планируется кремировать и развеять в одном из тех мест, где он предпочитал совершать прыжки.