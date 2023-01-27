Житель Екатеринбурга с ножом напал на сотрудника «Красное&Белое»

На кадрах видно, как мужчина ходит по торговому залу магазина «Красное&Белое». В его руках не наблюдается посторонних предметов. Позже, когда к холодильнику с напитками подошел сотрудник алкомаркета, екатеринбуржец развернулся, приблизился к продавцу и ударил его ножом.