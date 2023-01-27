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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Житель Екатеринбурга с ножом напал на сотрудника «Красное&Белое»

27 января 2023, 05:09
Фото: 1MI
Мужчина пришел в магазин «Красное&Белое» в Екатеринбурге и напал на сотрудника алкомаркета. Известно, что продавец получил повреждения сухожилий на руке, у него не работают несколько пальцев. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина ходит по торговому залу магазина «Красное&Белое». В его руках не наблюдается посторонних предметов. Позже, когда к холодильнику с напитками подошел сотрудник алкомаркета, екатеринбуржец развернулся, приблизился к продавцу и ударил его ножом.

Очевидцы произошедшего сообщили в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга», что молодой человек получил ранения руки. У него повреждены сухожилия, из-за чего не работают некоторые пальцы. Шансы на то, что функциональные способности пострадавшей части тела восстановятся, мизерные.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Рана#Нож#Красное и белое#Нападение#Криминал
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