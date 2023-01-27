Житель Екатеринбурга с ножом напал на сотрудника «Красное&Белое»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
На кадрах видно, как мужчина ходит по торговому залу магазина «Красное&Белое». В его руках не наблюдается посторонних предметов. Позже, когда к холодильнику с напитками подошел сотрудник алкомаркета, екатеринбуржец развернулся, приблизился к продавцу и ударил его ножом.
Очевидцы произошедшего сообщили в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга», что молодой человек получил ранения руки. У него повреждены сухожилия, из-за чего не работают некоторые пальцы. Шансы на то, что функциональные способности пострадавшей части тела восстановятся, мизерные.