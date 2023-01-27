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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Зоны опасности обозначили световыми знаками на медеплавильном заводе в Ревде

27 января 2023, 11:39
Фото: пресс-служба УГМК
Гобо-проектор, который проецирует предупреждающие знаки и границы «зоны опасности» на полу, установили в ремонтно-механическом цехе Среднеуральского медеплавильного завода (входит в группу предприятий УГМК) в Ревде.

Гобо-проектор установили на грузовой тележке крана, чтобы обеспечить безопасность во время транспортировки грузов. При перемещении груза по территории цеха предупреждающий знак проецируется на полу. 

Также на одном из погрузчиков установлена световая маркировка опасной зоны — красные линии вокруг техники, приближаться к которым нельзя. Проецируемые световые знаки видны при дневном свете и в условиях повышенной загрязненности помещений. 

Работая в шумном помещении, человек может не услышать звуковой сигнал крана, а появление рядом с ним дополнительного источника света невольно привлечет внимание, — отметил ведущий специалист службы ОТ и ПБ Олег Максунов.
Фото: пресс-служба УГМК

Первый тестовый проектор на предприятии установили в конце прошлого года в ремонтно-механическом цехе на одном из кранов. В этом году проекторы будут установлены на остальные краны РМЦ.

#Ульяна Савина#Группа УГМК#Завод#Безопасность#Общество#Новости УрФО
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