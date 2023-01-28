Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%

Напомним, что по состоянию на июль 2022 года на учете по делам несовершеннолетних стояло 378 малолетних злоумышленников. При этом, говорят полицейские, чаще всего преступления совершают молодые люди из Ленинского района, а на учете больше всего детей из Дзержинского района. В начале 2023 года общественность потрясло происшествие в одной из школ Нижнего Тагила, когда ученица пнула в лицо другую девочку.