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Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%

28 января 2023, 06:58
Фото: 1MI
Глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал, что в 2022 году 803 подростка находились под наблюдением полицейских. Со слов правоохранителей, детская преступность снизилась на 17,4%, еще на 40,5% упало число преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп.

Вместе с детьми в поле зрения сотрудников правопорядка попали 797 родителей, которые не смогли в должной мере выполнить свои обязательства. Об этом начальник нижнетагильской полиции рассказал на 7 заседании городской думы 8 созыва 26 января.

Самого пристального внимания требует подрастающее поколение. В минувшем году под наблюдением сотрудников полиции находились 800 подростков. То есть это 800 родителей, которые не исполняют свои обязанности должным образом. С детьми и родителями проводилась работа в рамках деятельности. За каждым подучетным закреплен сотрудник полиции, который должен с ним встречаться и проводить беседы, а также давать рекомендации, — пояснил полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

В целях предупреждения противоправных действий правоохранители провели 10 профилактических мероприятий. Также в борьбе с антизаконным поведением подростков помещают в специализированное учреждение на Красном Камне.

Было в помещении 203 подростка, с которыми проводилась серьезная работа. Проводимая комплексная работа привела к снижению преступности среди детей почти на 20%, — сообщил Ибрагим Абдулкадыров.
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Фото: TagilCity.ru

Напомним, что по состоянию на июль 2022 года на учете по делам несовершеннолетних стояло 378 малолетних злоумышленников. При этом, говорят полицейские, чаще всего преступления совершают молодые люди из Ленинского района, а на учете больше всего детей из Дзержинского района. В начале 2023 года общественность потрясло происшествие в одной из школ Нижнего Тагила, когда ученица пнула в лицо другую девочку.

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