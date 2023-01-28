Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%

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Published Сегодня, 06:58
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Вместе с детьми в поле зрения сотрудников правопорядка попали 797 родителей, которые не смогли в должной мере выполнить свои обязательства. Об этом начальник нижнетагильской полиции рассказал на 7 заседании городской думы 8 созыва 26 января.
Самого пристального внимания требует подрастающее поколение. В минувшем году под наблюдением сотрудников полиции находились 800 подростков. То есть это 800 родителей, которые не исполняют свои обязанности должным образом. С детьми и родителями проводилась работа в рамках деятельности. За каждым подучетным закреплен сотрудник полиции, который должен с ним встречаться и проводить беседы, а также давать рекомендации, — пояснил полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
В целях предупреждения противоправных действий правоохранители провели 10 профилактических мероприятий. Также в борьбе с антизаконным поведением подростков помещают в специализированное учреждение на Красном Камне.
Было в помещении 203 подростка, с которыми проводилась серьезная работа. Проводимая комплексная работа привела к снижению преступности среди детей почти на 20%, — сообщил Ибрагим Абдулкадыров.
Напомним, что по состоянию на июль 2022 года на учете по делам несовершеннолетних стояло 378 малолетних злоумышленников. При этом, говорят полицейские, чаще всего преступления совершают молодые люди из Ленинского района, а на учете больше всего детей из Дзержинского района. В начале 2023 года общественность потрясло происшествие в одной из школ Нижнего Тагила, когда ученица пнула в лицо другую девочку.