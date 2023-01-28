Чебурашка колесит по Екатеринбургу на мотоцикле Harley-Davidson

Posted 28 января 2023, 11:36
Published 28 января 2023, 11:36
Modified 28 января 2023, 12:25
Updated 28 января 2023, 12:25
В Тобольске будет проходить чемпионат мира по Унимото на льду. Путешественникам предстоит преодолеть расстояние в 3,3 тысячи километров. Мотопробег охватит восемь российских городов. 28 января команда прибыла в Екатеринбург.
Чебурашка — это символ доброты и открытости людям. Чебурашка — это всегда про любовь и дружбу, которой нам так всем не хватает, — рассказал Олег Капкаев в эфире «Утреннего экспресса».
По пути следования команда посещает детские дома и привозит подарки воспитанникам. По словам байкера, ребята очень радуются, когда видят любимого героя с апельсинами.