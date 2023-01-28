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Чебурашка колесит по Екатеринбургу на мотоцикле Harley-Davidson

28 января 2023, 11:36
Фото: Страница Алевтины Болговой в соцсетях

Байкер в костюме Чебурашки приехал в Екатеринбург

Путешественник Олег Капкаев в костюме Чебурашки совершает мотопробег от Выборга до Тобольска на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson вместе с командой мотофестиваля.

В Тобольске будет проходить чемпионат мира по Унимото на льду. Путешественникам предстоит преодолеть расстояние в 3,3 тысячи километров. Мотопробег охватит восемь российских городов. 28 января команда прибыла в Екатеринбург.

Чебурашка — это символ доброты и открытости людям. Чебурашка — это всегда про любовь и дружбу, которой нам так всем не хватает, — рассказал Олег Капкаев в эфире «Утреннего экспресса».
Фото: Страница Игоря Щербакова в соцсетях

По пути следования команда посещает детские дома и привозит подарки воспитанникам. По словам байкера, ребята очень радуются когда видят любимого героя с апельсинами.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Мотоцикл#Чебурашка#Байкеры#Общество
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