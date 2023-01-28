Инвестор на пенсии из Новоуральска отдал мошенникам 4,2 млн рублей

Однако, чтобы вывести деньги, мошенники запросили с него еще 500 тысяч рублей комиссии. Доверчивый свердловчанин перевел запрашиваемую сумму, однако ничего так и не получил. Он понял, что попался на уловку преступников и обратился с заявлением в полицию.