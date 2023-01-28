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Updated Сегодня, 08:16

Инвестор на пенсии из Новоуральска отдал мошенникам 4,2 млн рублей

28 января 2023, 08:14
Фото: 1MI

4,2 млн перевел лжеброкерам пенсионер из Новоуральска

75-летний мужчина из Новоуральска решил заработать на бирже и перевел лжеброкерам 4,2 миллиона рублей. Часть денег он занял у своих знакомых.

В Новоуральске пенсионер лишился 4,2 миллионов рублей. 75-летний мужчина в декабре 2022 года увидел в интернете рекламу с предложением заработка на бирже и решил вложить средства, которые переводил злоумышленникам в течение месяца.

Однако, чтобы вывести деньги, мошенники запросили с него еще 500 тысяч рублей комиссии. Доверчивый свердловчанин перевел запрашиваемую сумму, однако ничего так и не получил. Он понял, что попался на уловку преступников и обратился с заявлением в полицию.

В правоохранительных органах отмечают, что родственников пострадавшего не насторожили его биржевые «успехи». Кроме того, некоторые из них собирались зарабатывать таким же образом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Полиция#Мошенники#Биржа#Пенсионер#Происшествия#Свердловская область#Новоуральск
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