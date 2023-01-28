Инвестор на пенсии из Новоуральска отдал мошенникам 4,2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Новоуральске пенсионер лишился 4,2 миллионов рублей. 75-летний мужчина в декабре 2022 года увидел в интернете рекламу с предложением заработка на бирже и решил вложить средства, которые переводил злоумышленникам в течение месяца.
Однако, чтобы вывести деньги, мошенники запросили с него еще 500 тысяч рублей комиссии. Доверчивый свердловчанин перевел запрашиваемую сумму, однако ничего так и не получил. Он понял, что попался на уловку преступников и обратился с заявлением в полицию.
В правоохранительных органах отмечают, что родственников пострадавшего не насторожили его биржевые «успехи». Кроме того, некоторые из них собирались зарабатывать таким же образом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.