Карантин по бешенству введен в двух районах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Ограничения из-за опасного заболевания будут действовать до весны, а именно до 16 марта на Широкой речке, а также в Верх-Исетстком районе столицы Урала. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
До этого времени в километре от места поимки пса будет запрещен отлов животных. Также заводчикам нельзя проводить ярмарки по продаже и покупке любых домашних питомцев.
Между тем, карантин по бешенству действует до 10 февраля и в Октябрьском районе Екатеринбурга.