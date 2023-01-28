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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Карантин по бешенству введен в двух районах Екатеринбурга

28 января 2023, 05:36
Фото: 1MI
В двух районах Екатеринбурга введен карантин по бешенству из-за выявленного случая заболевания бешенством бродячей собаки.

Ограничения из-за опасного заболевания будут действовать до весны, а именно до 16 марта на Широкой речке, а также в Верх-Исетстком районе столицы Урала. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

До этого времени в километре от места поимки пса будет запрещен отлов животных. Также заводчикам нельзя проводить ярмарки по продаже и покупке любых домашних питомцев.

Между тем, карантин по бешенству действует до 10 февраля и в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Карантин по опасной болезни введен в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Бродячие собаки#Карантин#Бешенство#Отлов#Здоровье#Свердловская область#Екатеринбург
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