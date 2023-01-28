Катетер остался в сердце еще одного младенца в Екатеринбурге

Однако после того, как в СМИ появилась публикация о похожей ситуации с мальчиком из Верхней Пышмы, у Анастасии появилась надежда на то, что катетер можно извлечь. Ему провели операцию в Москве, хотя в Екатеринбурге медики заявили, что это невозможно, пишет Е1.