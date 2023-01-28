Катетер остался в сердце еще одного младенца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам мамы Анастасии, дочка родилась недоношенная в апреле 2022 года и ее положили в реанимацию. Когда женщина отошла от наркоза после кесарева сечения, врачи ей рассказали, что при проведении медицинских процедур в вене ребенка остался кусок отломившегося катетера. «Поймать» его не успели, поэтому теперь он находится в сердце дочери.
Мама пояснила, что врачи не рекомендовали оперировать малышку, чтобы достать инородное тело, так как полостная операция очень рискованна для маленького ребенка. По ее словам, врачи сказали, что других способов достать катетер нет.
Однако после того, как в СМИ появилась публикация о похожей ситуации с мальчиком из Верхней Пышмы, у Анастасии появилась надежда на то, что катетер можно извлечь. Ему провели операцию в Москве, хотя в Екатеринбурге медики заявили, что это невозможно, пишет Е1.
При этом, оказалось, что в обоих случаях партии катетеров оказались некачественными. Анастасия обратилась в прокуратуру, сейчас проводится проверка.