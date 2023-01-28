Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В начале рабочей недели в Нижнем Тагиле ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. В последние дни января среднесуточные температуры составят от -7 до -9 градусов. Осадков 30 и 31 января в городе не прогнозируется.
1 февраля, в среду, столбики термометров поднимутся до -3 градусов и будет малооблачно. Однако магнитные бури достигнут четырех баллов по 9-балльной шкале.
2 и 3 февраля, в четверг и пятницу, геомагнитная активность в Нижнем Тагиле сохранится и составит от двух до трех баллов. При этом температура воздуха снизится до -13 градусов, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду.
В выходные, 4 и 5 февраля, синоптики обещают небольшие снегопады. В субботу и воскресенье похолодает до -14 градусов. Ветер направление не изменит, ожидаются порывы до шести метров в секунду.