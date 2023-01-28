Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля

2 и 3 февраля, в четверг и пятницу, геомагнитная активность в Нижнем Тагиле сохранится и составит от двух до трех баллов. При этом температура воздуха снизится до -13 градусов, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду.