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Мефодий, Агапа и Спартак: какие имена давали детям свердловчане в 2022 году

28 января 2023, 10:25
Фото: 1MI
Самые редкие и популярные имена, которые выбирали родители для новорожденных детей в 2022 году, назвали в Управлении ЗАГС Свердловской области.

Согласно статистике, популярностью среди родителей-свердловчан стали необычные мужские и женские имена с историческим уклоном. Так, например, в Нижнем Тагиле были зарегистрированы Адам, Елизар, Арон, Евсей и Спартак. Девочек назвали Ассоль, Афина, Агапа, Яромира и Дионисия.

В Кушве будут расти мальчики Харитон и Мефодий, а в Екатеринбурге — Филат, Томас, Терентий и Савелий. В Сысерти дважды за 2022 год специалисты ЗАГСа выдали свидетельство о рождении Космоса. Также редкими именами для девочек стали Даниэлла, Радость, Алеста и Даника.

Также как и в 2021 году, самым популярным мужским именем стало Михаил. Кроме того, в топ-5 вошли Матвей, Артем, Лев и Александр. Девочек в прошлом году в Свердловской области чаще всего называли Софиями. Также востребованными оказались имена Нина, Анна, Мария, Ева и Виктория.

Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Дети#Имя#Родители#Статистика#Общество#Свердловская область
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