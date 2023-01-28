Мефодий, Агапа и Спартак: какие имена давали детям свердловчане в 2022 году

Также как и в 2021 году, самым популярным мужским именем стало Михаил. Кроме того, в топ-5 вошли Матвей, Артем, Лев и Александр. Девочек в прошлом году в Свердловской области чаще всего называли Софиями. Также востребованными оказались имена Нина, Анна, Мария, Ева и Виктория.