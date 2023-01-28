Мефодий, Агапа и Спартак: какие имена давали детям свердловчане в 2022 году

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Согласно статистике, популярностью среди родителей-свердловчан стали необычные мужские и женские имена с историческим уклоном. Так, например, в Нижнем Тагиле были зарегистрированы Адам, Елизар, Арон, Евсей и Спартак. Девочек назвали Ассоль, Афина, Агапа, Яромира и Дионисия.
В Кушве будут расти мальчики Харитон и Мефодий, а в Екатеринбурге — Филат, Томас, Терентий и Савелий. В Сысерти дважды за 2022 год специалисты ЗАГСа выдали свидетельство о рождении Космоса. Также редкими именами для девочек стали Даниэлла, Радость, Алеста и Даника.
Также как и в 2021 году, самым популярным мужским именем стало Михаил. Кроме того, в топ-5 вошли Матвей, Артем, Лев и Александр. Девочек в прошлом году в Свердловской области чаще всего называли Софиями. Также востребованными оказались имена Нина, Анна, Мария, Ева и Виктория.