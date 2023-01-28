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Published Сегодня, 06:54

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На 37% подешевел за год «борщевой набор» в Свердловской области

28 января 2023, 06:54
Фото: 1MI
Стоимость «борщевого набора» в январе 2023 года составила 121,6 рубля. Годом ранее она была на уровне 194 рублей. В расчет специалисты берут среднюю цену на картофель, свеклу, морковь и капусту, взятых по килограмму.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение обеспечить население региона доступностью «борщевого набора». Так как ежегодно происходит сезонное повышение цен на овощи, были проведены переговоры с торговыми сетями по формированию товаров «социальной корзины».

Результатом этого стало добровольное ограничение магазинами торговых наценок на товары первой необходимости, в том числе и на овощи. В настоящее время она минимальна, а иногда и вовсе равна нулю.

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Основная часть урожая в Свердловской области хранится в современных овощехранилищах. Уровень обеспеченности составляет 95%, заявили в Департаменте информационной политики региона. Кроме того, власти компенсируют аграриям часть затрат, которые направляются на модернизацию и строительство овощехранилищ. Из бюджета Свердловской области оплачивается оснащение вентиляцией и кондиционерами.

Всего осенью 2022 года было собрано более 31 тысячи тонн овощей открытого грунта. В 2023 году сумма государственной поддержки для свердловских аграриев составит около 4,9 миллиарда рублей.

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#Евгения Сафина#Статистика#Овощи#Продукты#Цены#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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