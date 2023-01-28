Потоп произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Очевидцы сообщают, что потоп начался на улице Бабушкина. Там стартует строительство жилого комплекса. Из-за воды на проезжей части как минимум один водитель попал в аварию, так как машину занесло на наледи. Сам мужчина не пострадал. По его словам, уровень воды составлял около пяти сантиметров.
В водоканале пояснили, что специалисты уже обнаружили место утечки воды и перекрыли ее. Сейчас продолжаются ремонтные работы, пишет Е1.