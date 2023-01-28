Потоп произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Очевидцы сообщают, что потоп начался на улице Бабушкина. Там стартует строительство жилого комплекса. Из-за воды на проезжей части как минимум один водитель попал в аварию, так как машину занесло на наледи. Сам мужчина не пострадал. По его словам, уровень воды составлял около пяти сантиметров.