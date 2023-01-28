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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:53

Потоп произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

28 января 2023, 08:51
Фото: "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте
Дорожный коллапс случился на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Из-за коммунальной аварии дорогу затопило водой.

Очевидцы сообщают, что потоп начался на улице Бабушкина. Там стартует строительство жилого комплекса. Из-за воды на проезжей части как минимум один водитель попал в аварию, так как машину занесло на наледи. Сам мужчина не пострадал. По его словам, уровень воды составлял около пяти сантиметров.

В водоканале пояснили, что специалисты уже обнаружили место утечки воды и перекрыли ее. Сейчас продолжаются ремонтные работы, пишет Е1.

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