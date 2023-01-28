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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей

28 января 2023, 06:10
Фото: 1MI
56,7 тысячи рублей составила средняя зарплата жителей Свердловской области в ноябре 2022 года. За год она увеличилась на 13,4%.

Свердловскстат приводит данные до вычета подоходного налога с сотрудников предприятий и организаций региона.

Самый большой заработок, по данным специалистов, был у ученых. В ноябре 2022 года они получали в среднем 100,6 тысячи рублей (+12%). На втором месте следуют работники IT-сферы и связи с доходом в 92,4 тысячи рублей (+19,4%).

Прирост зарплаты финансистов составил 5,9% и увеличился до 87,9 тысячи рублей. Работники в сфере строительства в последний месяц осени получали в регионе 49,5 тысячи рублей (+11,1%), в сфере торговли — 46,4 тысячи рублей (+11,7%).

Доход учителей Свердловской области вырос до 45,9 тысячи рублей (+9,5%). Меньше всего получали сотрудники общепита и гостиничного бизнеса, а именно 30,4 тысячи рублей (+17,9%).

Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей
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#Евгения Сафина#Зарплата#Статистика#Работники#Экономика#Свердловская область
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