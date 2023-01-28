Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Свердловскстат приводит данные до вычета подоходного налога с сотрудников предприятий и организаций региона.
Самый большой заработок, по данным специалистов, был у ученых. В ноябре 2022 года они получали в среднем 100,6 тысячи рублей (+12%). На втором месте следуют работники IT-сферы и связи с доходом в 92,4 тысячи рублей (+19,4%).
Прирост зарплаты финансистов составил 5,9% и увеличился до 87,9 тысячи рублей. Работники в сфере строительства в последний месяц осени получали в регионе 49,5 тысячи рублей (+11,1%), в сфере торговли — 46,4 тысячи рублей (+11,7%).
Доход учителей Свердловской области вырос до 45,9 тысячи рублей (+9,5%). Меньше всего получали сотрудники общепита и гостиничного бизнеса, а именно 30,4 тысячи рублей (+17,9%).