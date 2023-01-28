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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Строительство новых школ и поликлиник планируется в Свердловской области

28 января 2023, 06:38
Фото: 1MI
Перечень объектов для строительства или реконструкции на принципах государственно-частного партнерства в Свердловской области подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Всего в списке находится 11 объектов, к которым планируют привлечь средства инвесторов: поликлиники, школы, а также места для отдыха и досуга свердловчан. Все проекты на сегодняшний день находятся в разной степени реализации.

Так, в Екатеринбурге собираются построить новую школу для 1,5 тысячи учеников в районе улиц Блюхера и Советская, а в Березовском — на улице Победы на 825 мест.

Также в список вошли и объекты здравоохранения. Открыть новые поликлиники планируется в четырех районах Екатеринбурга и построить дополнительный корпус для СОКБ № 1. В 6-этажном здании для пациентов оборудуют 26 операционных.

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Реконструкция ждет клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» в столице Урала. Для Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина построят новое здание и запустят реабилитационный корпус при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».

За счет привлечения средств инвесторов планируется реконструировать здание, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады. Также в перечень вошло развитие инфраструктуры на горнолыжном комплексе «Гора Белая».

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Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что заключение концессионных соглашений выгодно как и для правительства, так и для инвесторов, сообщает региональный департамент информационной политики.

В 2022 году было заключено пять соглашений на условиях государственно-частного партнерств. Два из них на строительство школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Также запущено трамвайное движение между этими городами. Сейчас создается железнодорожная инфраструктура между Верхней Салдой и «Титановой долиной».

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Строительство#Школа#Поликлиника#Общество#Евгений Куйвашев
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