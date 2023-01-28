Строительство новых школ и поликлиник планируется в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Всего в списке находится 11 объектов, к которым планируют привлечь средства инвесторов: поликлиники, школы, а также места для отдыха и досуга свердловчан. Все проекты на сегодняшний день находятся в разной степени реализации.
Так, в Екатеринбурге собираются построить новую школу для 1,5 тысячи учеников в районе улиц Блюхера и Советская, а в Березовском — на улице Победы на 825 мест.
Также в список вошли и объекты здравоохранения. Открыть новые поликлиники планируется в четырех районах Екатеринбурга и построить дополнительный корпус для СОКБ № 1. В 6-этажном здании для пациентов оборудуют 26 операционных.
Реконструкция ждет клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» в столице Урала. Для Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина построят новое здание и запустят реабилитационный корпус при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».
За счет привлечения средств инвесторов планируется реконструировать здание, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады. Также в перечень вошло развитие инфраструктуры на горнолыжном комплексе «Гора Белая».
Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что заключение концессионных соглашений выгодно как и для правительства, так и для инвесторов, сообщает региональный департамент информационной политики.
В 2022 году было заключено пять соглашений на условиях государственно-частного партнерств. Два из них на строительство школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Также запущено трамвайное движение между этими городами. Сейчас создается железнодорожная инфраструктура между Верхней Салдой и «Титановой долиной».