Строительство новых школ и поликлиник планируется в Свердловской области

В 2022 году было заключено пять соглашений на условиях государственно-частного партнерств. Два из них на строительство школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Также запущено трамвайное движение между этими городами. Сейчас создается железнодорожная инфраструктура между Верхней Салдой и «Титановой долиной».