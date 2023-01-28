Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете

Некоторые отметили, что Лена уже состояла на учете в ПДН, так как весной 2022 года она отравилась алкоголем и прямо со двора дома на Вые была госпитализирована в больницу. При этом, родители, узнав о том, что их дочь валяется пьяная на улице, не приехали. Они пояснили, что работают. Однако этот случай ничему не научил хулиганку и не помешал избить школьницу на глазах у своих подруг.