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Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете

28 января 2023, 08:06
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Хейт обрушился на школьницу после драки в Нижнем Тагиле

Большой резонанс среди жителей Нижнего Тагила вызвало видео, на котором семиклассница Лена пинает девочку в лицо в туалете школы № 33.

В соцсетях тагильчане оставили сотни комментариев, в которых осуждают этот поступок и пытаются понять, как такая ситуация могла произойти в стенах учебного учреждения и на кого возложить ответственность за поведение девочки. На следующее утро после того, как видео появилось в сети, в школу № 33 нагрянули силовики.

Некоторые отметили, что Лена уже состояла на учете в ПДН, так как весной 2022 года она отравилась алкоголем и прямо со двора дома на Вые была госпитализирована в больницу. При этом, родители, узнав о том, что их дочь валяется пьяная на улице, не приехали. Они пояснили, что работают. Однако этот случай ничему не научил хулиганку и не помешал избить школьницу на глазах у своих подруг.

Многие говорили, что после случая с алкогольным опьянением, якобы было предупреждение, что еще подобная выходка — и в детдом поедет. Ну, пусть теперь посидит и подумает над поступком, — пишет Дарья Ф.

Многие считают, что виноваты в произошедшем родители девочки-подростка, так как не занимаются ее воспитанием.

Как вообще можно воспитать такое зверье? Родители всему пример, — считает Татьяна В.

Однако не все согласны с такой позицией тагильчанки.

Вины родителей нет. Дома эти отпрыски — божьи одуванчики, самые милые. А «стадом» они на улице становятся, чтобы выделиться, — ответила ей Наталья К.
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Тагильчане предлагают наказать родителей хулиганки за ненадлежащее воспитание большим штрафом, а Лену изолировать от общества.

Пока еще чего хуже не натворила, нужно изолировать ее в спецучреждения. Да и другим урок на будущее будет, — пишет Наталья С.

Но не все комментаторы придерживаются такой позиции и считают, что девочке и ее родителям нужна помощь, в том числе и психолога.

Произошедшее явно говорит о том, что и к самой девочке, проявившей агрессию, относятся подобным образом взрослые в ее окружении. Педагоги и психологи должны поработать. Может у нее в жизни появится ориентир и цель, и она поймет, что ее будущее в ее руках. А подобная защита себя разрушает ее саму, — считает Аня Ш.
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Некоторые отметили, что за дисциплиной в школе должны следить учителя, завучи, а также директор. Эти тагильчане предлагают привлечь к ответственности и наказать штрафами педагогов. Комментаторы считают, что на переменах необходимо занимать детей, например, рисованием или активными играми. Кроме того, в образовательных учреждениях надо возродить трудовые обязанности для учеников.

Нужно вернуть систему образования, которая была до ЕГЭ и перестать подражать европейской системе. Вернуть права педагогам, обязанности ученикам мыть доску, дежурство по школе, уборку территории. Раньше дурью заниматься не было времени, учителя обматерить даже самым отшибленным в голову не приходило, — пишет другой тагильчанин.

Но не все согласны с мнением о том, что ответственность за произошедшее надо возлагать на школу.

Зачем все на школу сваливать? Это могло и во дворе случиться! Что, тогда на управляющую компанию и дворников вину будете перекладывать? — считает Роман С.

Напомним, проверку по факту избиения проводят сотрудники правоохранительных органов. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас зачинщица конфликта на двое суток помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних. Во время драки в туалете присутствовало 11 человек, все они поставлены на учет в ПДН.

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