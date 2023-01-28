В Екатеринбурге судью и прокурора не пустили на выездное заседание в колонию

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На входе в исправительное учреждение произошел конфликт. Сотрудники охраны предъявили судье Александру Кабанову обязательное требование — зарегистрироваться под камерой и сфотографироваться, так как колония является режимным объектом. Адвокаты подсудимого прошли после необходимых процедур. Однако судья отказался, начал возмущаться и звонить в центральный аппарат. Там ему подтвердили требования.
Он встал в позу, психанул и ушел. Прокурор поддержал его и тоже ушел. То, что на суд не пустили судью, — это, конечно, ужасный скандал, — сообщил инсайдер Е1.
В результате, заседание не состоялось и его перенесли на середину февраля. На данный момент в ГУФСИН проводится проверка.