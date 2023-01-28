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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

В Екатеринбурге судью и прокурора не пустили на выездное заседание в колонию

28 января 2023, 07:19
Фото: 1MI
Охрана исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге не пустила судью и прокурора, приехавших на выездной процесс. В результате, заседание было перенесено на середину февраля.

На входе в исправительное учреждение произошел конфликт. Сотрудники охраны предъявили судье Александру Кабанову обязательное требование — зарегистрироваться под камерой и сфотографироваться, так как колония является режимным объектом. Адвокаты подсудимого прошли после необходимых процедур. Однако судья отказался,  начал возмущаться и звонить в центральный аппарат. Там ему подтвердили требования.

Он встал в позу, психанул и ушел. Прокурор поддержал его и тоже ушел. То, что на суд не пустили судью, — это, конечно, ужасный скандал, — сообщил инсайдер Е1.

В результате, заседание не состоялось и его перенесли на середину февраля. На данный момент в ГУФСИН проводится проверка.

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#Евгения Сафина#Судья#Прокурор#Заседание#Колония#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Охрана
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