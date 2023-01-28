В Екатеринбурге судью и прокурора не пустили на выездное заседание в колонию

На входе в исправительное учреждение произошел конфликт. Сотрудники охраны предъявили судье Александру Кабанову обязательное требование — зарегистрироваться под камерой и сфотографироваться, так как колония является режимным объектом. Адвокаты подсудимого прошли после необходимых процедур. Однако судья отказался, начал возмущаться и звонить в центральный аппарат. Там ему подтвердили требования.