Восемь лет тюрьмы получил крупный наркоторговец из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Задержали злоумышленника сотрудники ППС в конце лета 2022 года. Они заметили, что мужчина что-то прятал. Он попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов и выкинул пакетик с каким-то веществом. Однако ему не удалось уйти от преследования. В свертке оказались наркотики, а в телефоне у задержанного — координаты других мест «закладок» большой фасовки. Дома у свердловчанина обнаружили и другие запрещенные вещества, всего было изъято около двух килограммов мефедрона.
Известно, что наркоторговец ранее был судим за кражу, однако потом решил стать индивидуальным предпринимателем. Однако через несколько лет бизнес был закрыт. Подсудимый пояснил, что раньше покупал наркотики для личного применения, но потом поставщики доверили ему крупную партию для распространения, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.