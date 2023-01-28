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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:52

Восемь лет тюрьмы получил крупный наркоторговец из Екатеринбурга

28 января 2023, 13:13
Фото: 1MI
На восемь лет осужден 34-летний наркоторговец из Екатеринбурга. У него было изъято около двух килограммов запрещенных синтетических веществ.

Задержали злоумышленника сотрудники ППС в конце лета 2022 года. Они заметили, что мужчина что-то прятал. Он попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов и выкинул пакетик с каким-то веществом. Однако ему не удалось уйти от преследования. В свертке оказались наркотики, а в телефоне у задержанного — координаты других мест «закладок» большой фасовки. Дома у свердловчанина обнаружили и другие запрещенные вещества, всего было изъято около двух килограммов мефедрона.

Известно, что наркоторговец ранее был судим за кражу, однако потом решил стать индивидуальным предпринимателем. Однако через несколько лет бизнес был закрыт. Подсудимый пояснил, что раньше покупал наркотики для личного применения, но потом поставщики доверили ему крупную партию для распространения, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Наркотики#Полиция#Суд#Тюрьма#Криминал#Екатеринбург
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