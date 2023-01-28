Восемь лет тюрьмы получил крупный наркоторговец из Екатеринбурга

Задержали злоумышленника сотрудники ППС в конце лета 2022 года. Они заметили, что мужчина что-то прятал. Он попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов и выкинул пакетик с каким-то веществом. Однако ему не удалось уйти от преследования. В свертке оказались наркотики, а в телефоне у задержанного — координаты других мест «закладок» большой фасовки. Дома у свердловчанина обнаружили и другие запрещенные вещества, всего было изъято около двух килограммов мефедрона.