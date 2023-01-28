Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства бизнесмена

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
На видеозаписи девушка говорит, что готова заплатить «кругленькую» сумму за то, чтобы исполнитель убил некоего Бориса Васильевича. При этом, свердловчанка сразу же рассказывает и о способе расправы с ним. Киллеру необходимо ударить оппонента очень сильно в лицо, чтобы тот «вырубился», а затем забрать у него все, что есть.
Оказалось, что Борис Васильевич является бизнесменом, выручка его компаний за 2021 год составила около 1,5 миллиарда рублей. Он пояснил, что знаком с девушкой, но давно не общался. При этом, мужчина заявил, что она лежала в психиатрической клинике.
По словам девушки, она собирается убить своего знакомого из-за долга в 132 тысячи рублей, которые он не отдает несколько лет. Кроме того, он присылает ей сообщения сексуального характера, которые она получать не хочет, пишет Е1.