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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства бизнесмена

28 января 2023, 11:59
Фото: 1MI
За убийство бизнесмена из Екатеринбурга крупную сумму предлагает местная жительница. Объявление она разместила на своей странице в соцсети.

На видеозаписи девушка говорит, что готова заплатить «кругленькую» сумму за то, чтобы исполнитель убил некоего Бориса Васильевича. При этом, свердловчанка сразу же рассказывает и о способе расправы с ним. Киллеру необходимо ударить оппонента очень сильно в лицо, чтобы тот «вырубился», а затем забрать у него все, что есть.

Оказалось, что Борис Васильевич является бизнесменом, выручка его компаний за 2021 год составила около 1,5 миллиарда рублей. Он пояснил, что знаком с девушкой, но давно не общался. При этом, мужчина заявил, что она лежала в психиатрической клинике.

По словам девушки, она собирается убить своего знакомого из-за долга в 132 тысячи рублей, которые он не отдает несколько лет. Кроме того, он присылает ей сообщения сексуального характера, которые она получать не хочет, пишет Е1.

Пьяный житель Нижнего Тагила собирался убить брата сожительницы осколком бутылки
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#Екатеринбург#Убийство#Бизнесмен#Полиция#Девушка#Происшествия#Евгения Сафина
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