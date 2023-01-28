Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства бизнесмена

На видеозаписи девушка говорит, что готова заплатить «кругленькую» сумму за то, чтобы исполнитель убил некоего Бориса Васильевича. При этом, свердловчанка сразу же рассказывает и о способе расправы с ним. Киллеру необходимо ударить оппонента очень сильно в лицо, чтобы тот «вырубился», а затем забрать у него все, что есть.