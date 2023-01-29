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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

33-летнего жителя Серова разыскивают почти 10 дней

29 января 2023, 08:28
Фото: 1MI
Почти 10 дней назад в Серове пропал 33-летний местный житель. Павла Савина родные, волонтеры и полицейские ищут с 21 января.

В ориентировке поисковиков «Лиза Алерт» указано, что рост мужчины составляет 170 сантиметров, телосложение у него нормальное, волосы темно-русые, а глаза серо-голубые.

Фото: "Лиза Алерт"

На момент пропажи на нем была надета куртка черного цвета, кофта, темные спортивные штаны, черная шапка и кроссовки белого цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропаже мужчины, просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отмечается, что для поисков требуется помощь добровольцев.

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#Елена Озерова#Поиск#Мужчина#Человек#Серов#Происшествия#Новости УрФО
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