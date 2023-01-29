33-летнего жителя Серова разыскивают почти 10 дней

На момент пропажи на нем была надета куртка черного цвета, кофта, темные спортивные штаны, черная шапка и кроссовки белого цвета.



Всех, кто что-либо знает о пропаже мужчины, просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отмечается, что для поисков требуется помощь добровольцев.